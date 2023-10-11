جلبک زخم را درمان می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، به گفته آنها این پوشش نوین را می توان در پانسمان زخم ها و دستگاه های پزشکی برای محافظت از بیماران در مقابل عفونت و همچنین تسریع درمان و کاهش تورم استفاده کرد.

پلاسما از گاز بسیار داغی به وجود می آید که الکترون ها را از اتم ها جدا می کند. در نتیجه ترکیبی از یون های دارای بار مثبت و الکترون هایی با بار منفی به وجود می آیند. یک جت پلاسما با فشار اتمسفری (APPJ) با استفاده از مخلوط گاز نجیب و گاز مولکولی که از یک فرایند تخلیه قوس الکتریکی قوی عبور می کند، پلاسما را در فشار متناسب آزاد می کند.

محققان دانشگاه فیلاندرز در جنوب استرالیا از گاز آرگون APPJ برای تبدیل جلبک سبز- آبی به یک لایه زیستی بسیار ظریف استفاده کردند. این لایه را می توان به پانسمان های پزشکی افزود تا باکتری را از بین ببرد، التهاب را کاهش دهد و درمان زخم را ترویج کند.

وی خان ترونگ یکی از مولفان این پژوهش می گوید: ما از پوشش توسعه یافته با فناوری پلاسما برای تبدیل هرگونه توده زیستی به یک پوشش با قابلیت بالای حفظ محیط زیست استفاده می کنیم. ما با کمک این فناوری می توانیم توده زیستی را به پوشش هایی برای زخم ها تبدیل کنیم.

عصاره S. maxima(گونه ای از ریزجلبک آبی-سبز) بیشتر اوقات به عنوان یک مکمل رژیمی استفاده می شود. این ارگانیسم تک سلولی دارای سیستم تولید مثلی است که توده زیستی حاوی ترکیبات فعال با ویژگی های آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی قدرتمندی تولید می کند که در درمان زخم نقش دارند.

اما دیواره های ضخیم سلول ریزجلبک یک مانع بزرگ برای استخراج این مواد ارزشمند هستند. به همین دلیل از روش APPJ استفاده شد. محققان از این فناوری برای شکستن دیواره ضخیم میکرو جلبک استفاده کردند که به تغییری قابل توجه منجر شد. S. maxima ساختار اصلی خود را از دست داد ویکپارچگی آن از بین رفت و در نتیجه به شکل ورقه های بسیار نازک درآمد.

کراسیمیر واسیلف دیگر مولف ارشد پژوهش در این باره می گوید: این فرایند می تواند استخراج و تصفیه ترکیبات مفید از توده زیستی را بدون نیاز به حلال های مخرب و انرژی زیاد انجام دهد. ما هم اکنون مشغول بررسی روش های تجاری سازی این فناوری یگانه هستیم. در حال حاضر هیچ پانسمان زخم تجاری وجود ندارد که به طور همزمان با باکتری بجنگد و از بدن در برابر آن دفاع کند و از سوی دیگر التهاب را کنترل و درمان را تسریع کند.