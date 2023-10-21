پر مرغ انرژی پاک تولید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، هیدروژن یک سوخت نویدبخش و پاک است که محصولات فرعی سوخت آن هیچ ضرری برای محیط زیست ندارند. سلول سوختی هیدروژن با استفاده از غشاهای نیمه تراوا برق تولید می کند. با این وجود غشاهای مذکور به طور معمول با مواد شیمیایی گرانقیمت و مخرب برای محیط زیست ساخته می شوند که بسیار سمی هستند.

درهمین راستا گروهی از محققان موسسه ETH Zurich و دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور(NTU) روشی نوین برای تولید این غشاها با استفاده از مواد دور ریز در پرهای مرغ دارند. آنها روشی نوین و حافظ محیط زیست برای استخراج پروتئین کراتین از این پرها و تبدیل شان به فیبرهای بسیار نازک به نام فیبریل های آمیلوئید ابداع کرده اند.

فیبریل های کراتین در مرحله بعد برای فعالسازی غشای سلول سوختی به کار می روند.

رافائل مزنگا پروفسور غذا و مواد نرم در ETH Zurich در این باره می گوید: چند سال صرف تحقیق درباره روش های نوینی کردیم که با کمک آنها می توان از دورریز غذا برای سیستم های انرژی تجدیدپذیر استفاده کرد. ما ماده ای که هنگام سوختن دی اکسید کربن و گازهای سمی تولید می کند را در بستری متفاوت استفاده کردیم. فناوری جدید ما نه تنها جایگزین مواد سمی می شود، بلکه از انتشار دی اکسید کربن جلوگیری می کند و کل چرخه انتشار گازهای گلخانه ای را بستیم.

سالانه حدود ۴۰ میلیون تن پر مرغ سوزانده می شود. این فرایند علاوه بر انتشار انبوه گازهای گلخانه ای به تولید گازهای سمی مانند دی اکسید سولفور منجر می شود. استفاده از پرهای مرغ در تولید برق هیدروژنی ‍‍‍‍‍روشی کارآمد برای مقابله با دورریز صنعت پرورش ماکیان است و همچنین به فرایند تجزیه آب کمک می کند.

گام بعدی محققان ارزیابی ثبات و ماندگاری غشای کراتینی ابداعی آنها و در صورت لزوم ارتقای آن است. تیم تحقیقاتی هم اکنون درخواست حق امتیاز مشترک برای غشا را ثبت کرده اند و به دنبال شرکت ها یا سرمایه گذارانی هستند که به پیشرفت توسعه و تجاری سازی این فناوری کمک می کند.