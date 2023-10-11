به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، معین راستین، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: طی سال های ۹۵ تا ۹۷ فاز تحقیق و توسعه بر روی استحصال دانش فنی تکثیر و پرورش ریزجلبک های اسپیرولینا، کلرلا ولگاریس، نانوکلروپسیس، هماتوکوکوس و دونالیلا را به اتمام رسانیده و دارای کامل ترین بانک گونه های ریزجلبک موجود در خلیج فارس و کشور است. در سال های ۹۸ و ۹۹ نیز فاز پایلوت سایت قشم با تولید بیومس خشک اسپیرولینا را با موفقیت پشت سر گذاشته است. در سال ۱۴۰۰ با توسعه سطح زیرکشت و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز وارد فاز صنعتی ( تولید ۲.۵ تن در ماه بزرگترین تولید کننده فعال در کشور ) در سایت قشم شده و موفق به اخذ تمام مجوزات سازمان غذا، دارو و استاندارد شده است .

وی افزود: همچنین مطابق ظرفیت تولید و تکثیر هدفگذاری شده در طرح توسعه این شرکت با راه اندازی مجموعه های جدید سطح زیرکشت، سهم قابل ملاحظه ای از نیاز داخلی را تامین و لزوم واردات نمونه های مشابه خارجی را مرتفع خواهد کرد.

راستین ادامه داد: همچنین شرکت با در اختیار داشتن یکی از بزرگترین خطوط فتوبیوراکتوری کشور و دارا بودن خط تولید با استاندارهای بین المللی توانایی تولید انواع ریزجلبک در شرایط کنترل شده و بهینه شده از مراحل اولیه پیش کشت تا رسیدن به پودر ریزجلبک با کمترین دخالت دست را دارد. ما در حال حاضر متمرکز بر روی تولید ریزجلبک هماتوکوکوس و ماده فوق العاده ارزشمند آستازانتین هستیم که این ماده موثره یکی از مهمترین دستاوردهای علمی در زمینه زیست فناوری است.

این کارشناس فناور اظهار داشت: دونالیلا ریزجلبک تک سلولی سبز در سایزهای متنوع بوده و طول آن ۵ تا ۲۵ میکرومتر و عرض آن ۳تا۱۳ میکرومتر است. این ریزجلبک برای حفظ بقای خود در محیط های دارای تابش نور خورشید شدید و درصد نمک بالا شروع به تولید و ذخیره کاروتنوئید هایی نظیر بتاکاروتن می کند، دو ترکیب اصلی محافظتی در این ریزجلبک بتاکاروتن ها و گلیسرول است. با توجه به اینکه بتاکاروتن ها، خواص آنتی اکسیدانی قوی دارند جهت محافظت این ریزجلبک در برابر اشعه های نور خورشید، گلیسرول برای محافظت در برابر فشار اسمزی بالا و حفظ عملکرد آنزیمی آن است.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان زیست پالایشگاه ریز جلبک خاطر نشان کرد: بتاکاروتن یک رنگدانه زرد نارنجی است که در بسیاری از منابع طبیعی یافت می شود. علت رنگ قرمز و نارنجی این ریزجلبک، تولید مقادیر بالایی بتاکاروتن در آن است. این ریزجلبک به دلیل تولید مقادیر بالایی گلیسرول به عنوان منبع تجاری گلیسیرین پیشنهاد می شود.

راستین تصریح کرد: جزیره قشم به لحاظ شرایط اقلیمی و دسترسی به منابع آب دریا از مستعدترین مناطق کشور جهت تکثیر و پرورش انواع گونه های ریزجلبک بوده و این شرکت با بالاترین میزان سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت ها، مصمم به تبدیل جزیره قشم به قطب تولید ریزجلبک در سطح کشور و منطقه است.