به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، علی امیر ارجمند، مدیرعامل شرکت دانش بنیان فراپویان ایساتیس با اشاره به استفاده از تجربیات و تخصص کسب شده در صنعت سرامیک عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود و نیاز بازار در مسیر تولید محصولات دانش‌بنیان گام برداشتیم.

وی با بیان این‌که با گام برداشتن در مسیر بومی سازی این مواد وابستگی به واردات تا حد قابل توجهی برطرف می‌شود، ادامه داد: از ابتدای ایجاد این صنعت، مواد اولیه از مسیر واردات تامین می‌شد اما در سال‌های اخیر با اعمال تحریم‌هایی علیه ایران و افزایش قیمت دلار، مشکلات بزرگی برای صنعتگران به وجود آمد. برای رفع مشکل و همچنین عدم وابستگی به دیگر کشورها، تحقیقاتی در جهت بومی سازی دانش فنی تولید برخی مواد اولیه صورت گرفت که نتیجه آن تولید صنعتی مواد پیشرفته جایگزین زیرکن و مواد پیشرفته جایگزین اکسید روی شد.

این فعال فناور با اشاره به تولید محصولات این شرکت در گریدهای مختلف عنوان کرد: محصولات ساخت این شرکت توانست در مدت کوتاهی سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد.

ارجمند درباره کاربرد محصولات یادشده توضیح داد: محصولات دانش بنیان این شرکت در صنایع کاشی و سرامیک و صنایع وابسته کاربرد دارند. مصرف این مواد اولیه باعث کاهش بهای تمام شده محصولات سرامیکی شده و در عین حال کیفیت آنها را افزایش خواهد داد.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان تصریح کرد: برخی از محصولات شرکت فراپویان به‌ عنوان اختراع در اداره مالکیت فکری به ثبت رسیده‌اند. مواد اولیه مصرفی، فرمولاسیون و روش تولید انتخابی، باعث بهبود عملکرد و کاهش قیمت آن‌ها شده است.

وی هدف از تولید این محصولات را کاهش میزان وابستگی به واردات دانست و افزود: مواد اولیه مصرفی در این شرکت داخلی بوده و هیچگونه وارداتی انجام نمی‌شود و علاوه برآن از واردات محصولات مشابه نیز جلوگیری می‌کند. قیمت مواد اولیه مشابه خارجی حداقل سه برابر محصولات این شرکت است. با بهینه سازی ترکیب، نوآوری و بهره‌گیری از جدیدترین روش‌های تولید، توانسته‌ایم محصولات را با کمترین قیمت به مشتریان خود عرضه کنیم.

این فعال فناور درباره میزان اشتغال ایجاد شده توسط این شرکت دانش‌بنیان توضیح داد: توانسته‌ایم به اشتغال ۲۰ نفر به‌طور مستقیم و اشتغال ۱۰۰ نفر به‌طور غیر مستقیم کمک کنیم.

وی با بیان این‌که معاونت علمی با حمایت های همه جانبه در تمام مراحل، از ایده تا تولید و توسعه محصول و ... باعت تسهیل مسیر رشد شرکت ها و افراد توانمند جهت کارآفرینی شده است، افزود: نگرش عمومی به کارآفرینی و نوآوری موجب خلق ارزش افزوده و تحول اشتغال می‌شود. باید به این باور برسیم که سرمایه اصلی کشورمان نه منابع معدنی و نفتی و ...، بلکه دانش و نوآوری و توانایی‌های نهفته در ذهن جوانانی است که با مطالعه، پشتکار و اعتماد به نفس خود، آن را به ارزش افزوده و اشتغال بدل می‌سازند. این باور نیازمند ایجاد زیرساخت‌های علمی، توجه به توانمندی‌های نیروی انسانی خالق، جوان و دانشگاهی و ارتباط موثر با کشورهای پیشرفته است.