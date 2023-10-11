به گزارش خبرنگار مهر، کبری توکلی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به پیش بینی بارش‌های مناسب پاییزه بیم آن می‌رود که جمعیت ملخ صحرایی روند صعودی به خود گرفته و تبدیل به جمعیت مهاجر شود و مناطق جنوبی کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد.

وی افزود: با توجه به هشدار سازمان حفظ نباتات و فائو با احتمال ۷۰ درصد ورود ملخ صحرایی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشور و خصوصاً با توجه به جریان توده‌های جوی از سمت عربستان به استان‌های بوشهر و هرمزگان در پاییز زیاد است.

توکلی اضافه کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر به صورت آماده باش کامل بوده و انجام عملیات دیده بانی و ردیابی و همچنین تجهیز ادوات، سموم و سمپاش‌ها در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: از اهالی این استان تقاضا می‌شود به محض مشاهده جمعیت ملخ به اولین مرکز جهاد کشاورزی استان گزارش کنند.