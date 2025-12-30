تشکیل ستاد مقابله با هجوم احتمالی ملخ صحرایی در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه ستاد مقابله با ملخ صحرایی در هرمزگان به ریاست محسن یکتاپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزار شد.

در این نشست، مدیر حفظ نباتات و کارشناس مبارزه با ملخ، گزارشی از هشدارهای فائو، تحلیل وضعیت جوی و پوشش گیاهی مساعد پس از بارش‌ها، مستندات مبارزات سال‌های گذشته و برنامه راهبردی آینده ارائه کردند.

مسعود گرگیج معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان نیز در ادامه بر تشکیل ستادهای بحران در شهرستان‌ها با حضور فرماندار و مطرح شدن موضوع در شورای اداری، تقویت توان لجستیکی از طریق هماهنگی با سایر دستگاه‌ها، و آماده‌سازی کامل تجهیزات و سمپاش‌ها بر اساس جمع‌بندی امکانات موجود تأکید کرد.