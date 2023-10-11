به گزارش خبرگزاری مهر، «نظیف یلماز»، معاون وزیر آموزش ترکیه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) به «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هشدار داد که روزی او هم با شلیک گلوله به «هلاکت» می‌رسد.

یلماز در واکنش به پیام نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نوشت: روزی به تو هم شلیک خواهند کرد و به هلاکت خواهی رسید.»

نتانیاهو با انشتار حملات وحشیانه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کشتار مردم بی‌گناه نوشته بود «(عملیات) با تمام قوا ادامه دارد.»

ساعاتی پیش «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه در واکنش به حملات مداوم جنگنده‌های به نوار غزه و کشتار مردم بی‌گناه اعلام کرد که هر جنگی که شامل قطع آب، برق و جاده‌ها و تخریب زیرساخت‌ها، عبادتگاه‌ها و مدارس شود، کشتار جمعی نامیده می‌شود. وی دراین‌باره افزود: جهان نمی‌تواند ادامه تراژدی انسانی در منطقه را تحمل کند؛ همه باید از تصمیماتی که هدف آن مجازات دسته‌جمعی مردم فلسطین، مانند قطع کمک‌های بشردوستانه اجتناب کنند.

اردوغان در ادامه گفت: اسرائیل نباید فراموش کند که اگر مانند یک سازمان و نه یک دولت عمل کند، در نهایت مانند یک سازمان با آن رفتار خواهد شد. حملات نامتناسب آن به غزه، بدون هرگونه مبنای اخلاقی، ممکن است اسرائیل را در موقعیتی غیرمنتظره و نامطلوب در نظر جامعه جهانی قرار دهد. ما هیچ اقدام یا حمله‌ای علیه غیرنظامیان را تأیید نمی‌کنیم و معتقدیم که جنگ اخلاقی دارد و همه طرف‌ها باید به این اخلاق احترام بگذارند.

حملات وحشیانه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و کشتار مردم بی‌گناه در روزهای اخیر با محکومیت‌های مردمی در شهرهای مختلف جهان روبرو بوده است؛ دیروز نیز هزاران نفر از مردم ترکیه در شهر استانبول نیز شامگاه دوشنبه در اقدامی متفاوت با خودروها و موتورسیکلت‌های خود و با شعار «پیش به‌سوی فلسطین» جنایت‌های تازه رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی دیروز دوشنبه اعلام کرد در حملات جنگنده‌های این رژیم علیه نوار غزه تاکنون ۱۰۰۰ تُن بمب و مواد منفجره استفاده شده است.

براساس آخرین آمارها رژیم اشغالگر صهیونیستی از طریق بمباران هوایی و شلیک موشک‌های ممنوعه بین‌المللی تا این لحظه ۱۰۵۵ غیرنظامی فلسطینی از جمله بیش از ۳۰۰ کودک و ۲۰۰ زن را به شهادت رسانده و ۵۱۵۰ غیرنظامی دیگر که بیش از ۱۲۰۰ نفر از آنان کودک و ۱۰۰۰ نفر نیز زن هستند، را مجروح کرده است و ده‌ها نفر از کادر پزشکی را هم شهید یا زخمی کرده است.

صبح روز شنبه نیروهای مقاومت فلسطین در یک عملیات دقیق و هماهنگ ضمن عبور از مرزهای غزه و ورود به شهرک‌های اشغالی در اطراف نوار غزه، در کمتر از نیم ساعت بیش از ۵ هزار راکت و موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کردند. تصاویر فرار صهیونیست‌ها با لباس شخصی، کشته شدن سربازان مرزی، غنمیت گرفته شدن ماشین و حتی تانک‌های اسرائیلی در پاسگاه‌های مرزی همگی نشان از عمق غافلگیری صهیونیست‌ها دارد.