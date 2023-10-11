۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۹

جلسه فوری هیات مدیره باشگاه پرسپولیس

هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در رابطه با فسخ احتمالی قرارداد یحیی گل محمدی تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از خبرهایی مبنی بر فسخ قرارداد یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران، اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در رابطه با این موضوع جلسه‌ای را تشکیل دادند.

فرشید طاهری مدیر کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام که تا این لحظه یحیی گل محمدی برای فسخ قرارداد به سازمان لیگ مراجعه نکرده است و قاعدتاً هر بازیکنی یا مربی که بخواهد فسخ قرارداد کند باید به سازمان لیگ مراجعه کند.

گل محمدی پیش از این چند نوتیس بابت عدم دریافت مطالبات خود به باشگاه پرسپولیس داده بود که با واکنشی از سوی مدیران این باشگاه همراه نشد.

