دریافت 51 MB کد مطلب 5909211 https://mehrnews.com/x33f99 ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۲ کد مطلب 5909211 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۲ چرا شهرکسازی اطراف نوار غزه برای اسرائیل مهم است؟ رژیم صهیونیستی با هدف قطع هرگونه ارتباط جغرافیایی میان نوار غزه و کرانه باختری شهرکسازی خود را گسترش داده است. کپی شد مطالب مرتبط توافق نتانیاهو و گانتز برای تشکیل کابینه اضطراری رژیم صهیونیستی پیشنهاد مصر برای برقراری آتشبس ۶ ساعته در غزه تل آویو، اشدود و عسقلان زیر بارانی از موشک قرار دارد آلمان: اسراییل پیشنهاد کمک نظامی برلین را رد کرد حزبالله لبنان: آمریکا در تجاوز صهیونیستها شریک است/ اعزام ناو هواپیمابر ما را نمیترساند برچسبها شهرک نشینان شهرک نشین صهیونیست شهرک نشینان اطراف غزه نوار غزه کرانه باختری رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی
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