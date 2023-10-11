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کد مطلب 5909211
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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۲

چرا شهرک‌سازی اطراف نوار غزه برای اسرائیل مهم است؟

چرا شهرک‌سازی اطراف نوار غزه برای اسرائیل مهم است؟

رژیم صهیونیستی با هدف قطع هرگونه ارتباط جغرافیایی میان نوار غزه و کرانه باختری شهرک‌سازی خود را گسترش داده است.

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    نظرات

    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      32 5
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      مرگ بر اسرائیل ...
    • 🇮🇷❤جانم ایرانم❤🇮🇷 RO ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      13 1
      پاسخ
      ایشاالله که نفسای آخر اسرائیل باشه..🤲
    • IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
      12 4
      پاسخ
      به یاری خدا آخرین نفسهای اسرایل
    • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
      10 10
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      درود بر اسرائیل...مرگ بر فلسطین
      • آرش IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
        0 1
        لعنت خدا بر خودت
    • IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
      11 2
      پاسخ
      مرگ برایسرائیل
    • IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
      9 0
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      خدا لعنتشان کند واقعا منفور ترین آدم های جهان هستند یهودی های صهیونیست
    • س IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      1 0
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      مرگ بر اسرائیل

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