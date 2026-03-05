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کد مطلب 6765592
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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۰

لحظه برخورد اژدر زیردریایی امریکا با ناو ایرانی دنا

لحظه برخورد اژدر زیردریایی امریکا با ناو ایرانی دنا

دشمن آمریکایی تصاویر لحظه هدفگیری ناوچه دنا در آب‌های بین‌المللی واقع در سریلانکا را منتشر کرد.

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