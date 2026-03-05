دریافت 3 MB کد مطلب 6765592 https://mehrnews.com/x3bwQk ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۰ کد مطلب 6765592 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۰ لحظه برخورد اژدر زیردریایی امریکا با ناو ایرانی دنا دشمن آمریکایی تصاویر لحظه هدفگیری ناوچه دنا در آبهای بینالمللی واقع در سریلانکا را منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط کم سنترین و کهنسالترین شهید جنگ رمضان اعلام شد پیام انیمیشن هالیوود را باطل کن/خوشبختی دختر در قلب پرمهر و اخلاق است به جای سیل کارتون، آغوشت را جایگزین کن/ قصۀ قهرمان واقعی برتر است ایران اسلامی لقمهای بزرگتر از دهان آمریکا و اسرائیل است آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر ۳۰ شهید مدافع امنیت در اصفهان برچسبها زیردریایی زیردریایی هسته ای ایالات متحده امریکا حمله به ایران نیروی دریایی آمریکا
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