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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۲

رخنه هوایی از لبنان به شمال اراضی اشغالی

رخنه هوایی از لبنان به شمال اراضی اشغالی

منابع خبری از نفوذ دست‌کم ۱۵ پاراگلایدر از لبنان به اراضی اشغالی خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، در نتیجه پرواز ۱۵ پاراگلایدر از سمت لبنان به سوی اراضی اشغالی، آژیر خطر در تمامی شهرک‌های صهیونیستی شمال اراضی اشغالی به صدا درآمده است.

منابع عبری زبان از فرود این پاراگلایدها در مناطق شمالی اراضی اشغالی و نفوذ مبارزان مقاومت به شهرک‌های صهیونیستی این مناطق خبر می‌دهند.

الجزیره گزارش داد در جولان اشغالی نیز صدای آژیر هشدار به صدا درآمده است.

مقامات صهیونیست به شهرک‌نشینان صهیونیست اعلام کردند که در مناطقی که صدای هشدار آژیر به صدا درآمده در محل اقامت خود بمانند و از آن جا خارج نشوند.

الجزیره گزارش داد که جنگنده‌ها و هواپیماهای شناسایی رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرز اراضی اشغالی با لبنان به پرواز درآمده‌اند.

کمی پیشتر المیادین گزارش داد که آژیرهای خطر در شهرک صهیونیستی «اویویم» واقع در شمال اراضی اشغالی به صدا درآمده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های عبری یک پهپاد که از خاک لبنان به هوا خاسته بوده وارد مناطق شمالی اراضی اشغالی در مرز با لبنان شده و به سوی شهرک صهیونیستی اویویم حرکت کرده است.

کد مطلب 5909272

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    نظرات

    • سردار IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      7 2
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      زمینه سازان ظهور امام زمان علیه السلام در راهن
    • مجتبی IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      1 1
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      به امید خدا همین تروریست ها سقوط کنند و از بین بروند
      • پوریا IR ۰۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
        0 1
        اگر عقل سالم و منطق و انصاف داری یه لحظه تصور کن یه عده قلدر بیان تو خونه ات و زمینت جا خوش کنند و بگن انباری تو حیاط هم مال تو و زن و بچه ات منت هم بگذارند.اون وقت اونا رو بگن صاحبخونه و تویی که برای پس گرفتن خونه ات باهاشون درگیر بشی رو بهت بگن تروریست....چه حالی میشی.....بترس از انتقام خدا
    • رضا IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      1 0
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      زنده باد رزمنده
    • IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      1 0
      پاسخ
      اسلام پیروز است وهیچز شیرین ترز شهادت نیست

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