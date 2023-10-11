نفوذ پهپادبه شمال اراضی اشغالی/به صدادرآمدن آژیرهای هشداردرالجلیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آژیرهای خطر در شهرک صهیونیستی «اویویم» واقع در شمال اراضی اشغالی به صدا درآمده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های عبری یک پهپاد که از خاک لبنان به هوا خاسته بوده وارد مناطق شمالی اراضی اشغالی در مرز با لبنان شده و به سوی شهرک صهیونیستی اویویم حرکت کرده است.

ظهر امروز نیز شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اخبار اولیه از شلیک موشک ضدزره به سمت منطقه اویویم در مرزهای شمالی اراضی اشغالی حکایت دارد.

منابع عبری زبان همچنین از احتمال نفوذ مبارزان مقاومت به مناطقی در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. این منابع تاکید کردند که در یک حادثه امنیتی در این منطقه چند نظامی ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شدند.

الجزیره اعلام کرد که پایگاه اسرائیلی الضهیره در نزدیکی مرز لبنان هدف دو راکت هدایت شونده قرار گرفته است. منابع عبری زبان اعلام کردند که این واقعه، یک حادثه امنیتی بزرگ در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی است.

منابع لبنانی هم اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی با بمب‌های فسفری مناطقی را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

گفتنی است عصر امروز حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: آمریکا در تجاوز صهیونیست‌ها کاملاً شریک است و ما مسئولیت کامل کشتار، جنایات، محاصره، تخریب خانه‌ها و قتل عام ترسناک شهروندان بی‌دفاع از جمله کودکان، زنان و سالمندان در فلسطین را متوجه این کشور می‌دانیم.

در ادامه این بیانیه حزب‌الله لبنان تاکید کرد: اعزام ناوهای هواپیمابر به منطقه که با هدف افزایش روحیه دشمن و نظامیان شکست‌خورده و مأیوس آن انجام می‌شود، ضعف ماشین جنگی صهیونیستی جنایتکار و نیاز به حمایت خارجی مداوم برای تأمین حیات این رژیم غاصب موقت را پدیدار می‌کند. این اقدام امت ما و گروه‌های مقاومت را نمی‌ترساند؛ امت و مقاومتی که آمادگی رویارویی با دشمن تا تحقق پیروزی قطعی و آزادی کامل را دارند.