به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که قطع‌نمودن جریان برق در این باریکه توسط رژیم صهیونیستی باعث ناتوانی در راه‌اندازی دستگاه‌های ضدعفونی و ایستگاه‌های تأمین اکسیژن و آب‌رسانی به بیمارستان‌ها خواهد شد.

همچنین این وزارت‌خانه تاکید کرد: قطعی برق به توقف خدمات دیالیز و ازدست‌رفتن ۱۱۰۰ بیمار کلیوی از جمله ۳۸ کودک که هفته‌ای ۳ بار به دیالیز نیاز دارند خواهد انجامید. ۱۰۰ نوزاد زودرس در بخش‌های کودکان نیز بر اثر قطعی برق در تأسیسات بهداشتی در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

این نهاد فلسطینی تاکید کرد: قطعی برق به توقف خدمت‌رسانی ۵۸ آزمایشگاه و بانک خون خواهد انجامید. این در حالی است که هزاران زخمی و بیمار به آزمایش‌های پزشکی و خون‌رسانی نیاز مبرم دارند. قطعی برق خدمات تشخیصی کادر پزشکی در قبال چگونگی آسیب‌های وارده به زخمیان را متوقف خواهد کرد.

وزارت بهداشت فلسطین در ادامه این بیانیه اعلام کرد: بحران برق باعث از کار افتادن آسانسورها و در نتیجه دشواری جابجایی بیماران بالینی و زخمی‌ها در بیمارستان‌ها خواهد شد.

گفتنی است حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در حالی ادامه دارد که اشغالگران صهیونیست مانند همیشه دست به ارتکاب جنایت نسل‌کشی زده و با استفاده از بمب‌های حاوی فسفر در میانه سکوت مجامع بین المللی به جنایات خود در غزه ادامه می‌دهند. در نتیجه این حملات تاکنون ۱۰۵۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵۱۸۴ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.