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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۱۸

با موضوع تحولات فلسطین انجام شد؛

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و فیلیپین

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و فیلیپین

وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به تماس همتای فیلیپینی، در مورد مهم‌ترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور و آخرین تحولات فلسطین و جنایات جنگی اشغالگران صهیونیست علیه مردم فلسطین در غزه تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به تماس تلفنی وزیر امور خارجه فیلیپین، در مورد مهم‌ترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور و به‌ویژه آخرین تحولات فلسطین و جنایات جنگی اشغالگران صهیونیست علیه مردم فلسطین در غزه با همتای خود تبادل نظر کرد.

امیرعبداللهیان همچنین در مورد جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و نوار غزه تاکید کرد که آنچه در فلسطین و توسط گروه‌های مقاومت انجام شده، اقدامی کاملاً فلسطینی بوده و در پاسخ به اشغال سرزمین فلسطین رخ داده است.

وزیر امور خارجه فیلیپین نیز ضمن ابراز نگرانی از تحولات غزه و تداوم خشونت‌ها، بر آمادگی کشورش در مورد افزایش روابط دوجانبه در سطوح و ابعاد مختلف تاکید کرد.

وزیر خارجه فیلیپین خواستار کمک ایران در تعیین سرنوشت اتباع فیلیپینی مفقود شده در جریان نبرد اخیر فلسطین در اراضی اشغالی شد.

کد مطلب 5909345

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