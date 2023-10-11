به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به تماس تلفنی وزیر امور خارجه فیلیپین، در مورد مهم‌ترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور و به‌ویژه آخرین تحولات فلسطین و جنایات جنگی اشغالگران صهیونیست علیه مردم فلسطین در غزه با همتای خود تبادل نظر کرد.

امیرعبداللهیان همچنین در مورد جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و نوار غزه تاکید کرد که آنچه در فلسطین و توسط گروه‌های مقاومت انجام شده، اقدامی کاملاً فلسطینی بوده و در پاسخ به اشغال سرزمین فلسطین رخ داده است.

وزیر امور خارجه فیلیپین نیز ضمن ابراز نگرانی از تحولات غزه و تداوم خشونت‌ها، بر آمادگی کشورش در مورد افزایش روابط دوجانبه در سطوح و ابعاد مختلف تاکید کرد.

وزیر خارجه فیلیپین خواستار کمک ایران در تعیین سرنوشت اتباع فیلیپینی مفقود شده در جریان نبرد اخیر فلسطین در اراضی اشغالی شد.