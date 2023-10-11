بررسی وضعیت زیرساخت و توسعه ارتباطات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حجت‌الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی دیدار کرد.

در این دیدار که رؤسای برخی از مناطق آزاد نیز حضور داشتند، وضعیت ارتباطات و زیرساخت ارتباطی در این مناطق بررسی و پیشنهاداتی در این حوزه مطرح شد.

وزیر ارتباطات در این دیدار تاکید کرد: زیرساخت‌های مناطق آزاد وضعیت مناسبی دارد اما موضوع توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرد تا به عنوان یک الگو در بقیه کشور مطرح شود.

زارع پور با بیان اینکه پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در مناطق آزاد و ویژه مانند سرزمین اصلی باید اجرا شود، گفت: این زیرساخت می‌تواند به توسعه این مناطق و جذب سرمایه گذار کمک بسیاری کند.

وی افزود: این فرصت مناسبی است تا مناطق آزاد و ویژه به پایلوت در حوزه ICT تبدیل شود و زمینه مناسبی برای فعالیت استارت اپ ها و تسهیل امور آنها باشد.

عبدالملکی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در دوره جدید این مناطق آزاد ویژه ارائه و موضوعاتی را درباره وضعیت ارتباطات و توسعه کسب و کارهای دیجیتال در این مناطق مطرح کرد.

افزایش سرعت و کیفیت اینترنت در مناطق آزاد، اجرای پروژه فناوری‌های نوین در منطقه کیش و پیگیری راه اندازی مرکز داده بین‌المللی در منطقه آزاد ماکو، برخی از موضوعاتی بود که توسط مدیران این مناطق در این جلسه مطرح و بررسی شد.