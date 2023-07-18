پیگیری و بررسی وضعیت توسعه ارتباطات روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه دیدارهای هفتگی خود با نمایندگان مردم، با مرتضی محمود وند نماینده مردم خرم آباد و چگنی، الهام آزاد نماینده مردم نائین، خور و بیابانک و رضا حاجی پور نماینده آمل دیدار کرد.

وزیر ارتباطات در دیدار با نماینده مردم نائین، خور و بیابانک با اشاره به اقدامات انجام شده در این منطقه، گفت: از ۴۸ روستای بالای بیست خانوار این منطقه تنها یک روستا بدون اینترنت و ۳ روستا نیز نیاز به ارتقای کیفیت دارد که این اقدامات تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد.

زارع پور تاکید کرد: ۱۰ روستای این منطقه در دولت سیزدهم به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کردند و مشکلات مربوط به آنتن دهی و فیبرنوری پیگیری و دستور رفع این مشکلات صادرشده است.

وزیر ارتباطات در دیدار با نماینده خرم آباد و چگنی نیز به ۴۳۹ روستای بالای بیست خانوار حوزه انتخابیه این نماینده اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۳۹۶ روستا به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و ۶۲ روستای باقی مانده نیز تا پایان سال جاری به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند.

وی افزود: در این منطقه به دلیل کوهستانی بودن مشکلات مربوط به جاده و برق وجود دارد که باعث کندی توسعه ارتباطات روستاها در این منطقه می‌شود.

وزیر ارتباطات در پاسخ به برخی از مشکلات ارتباطی در این مناطق وضعیت مدیریت و نظارت بر شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه این شرکت در سال‌های گذشته خصوصی شده و دولت در آن نقشی ندارد، گفت: البته وزارت ارتباطات مانند همه اپراتورهای دیگر بر وضعیت و کیفیت ارائه خدمات و سرویس‌ها این شرکت نظارت دارد و پیگیری‌های خود را انجام می‌دهد.

زارع پور برای بررسی بهتر ارتباطات در این منطقه با یکی از ساکنان روستای «دلبرسادات پایین» لرستان تماس گرفت و وضعیت ارتباطات در این روستا را بررسی کرد. بر اساس همین گزارش، وزیر ارتباطات در آخرین دیدار خود با نمایندگان مردم با نماینده مردم آمل دیدار کرد و درباره توسعه ارتباطات در روستاهای این منطقه نیز گفت: از ۲۸۴ روستای شهرستان آمل ۲۷۹ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و ۱۴ روستای باقی مانده نیز تا پایان سال جاری به اینترنت پرسرعت متصل می‌شوند.