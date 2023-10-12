نخستین گواهی «تولید بدون کارخانه» در خوزستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا فلاح صبح امروز پنجشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به طرح «تولید بدون کارخانه» در استان خوزستان بیان کرد: هدف از اجرای این طرح کمک به بخش تولید، تقویت تولید داخل، استفاده از ظرفیت ۱۰۰ درصد کارخانه‌ها، توسعه صادرات کالا و رونق اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه نخستین گواهی تولید بدون کارخانه در اهواز ثبت شد، اظهار کرد: یک سرمایه گذار از خوزستان در خط تولید یک شرکت در استان گلستان سرمایه‌گذاری کرده است.

فلاح ادامه داد: دفتر دارنده گواهی تولید بدون کارخانه در استان خوزستان باید صادر کننده گواهی مستقر باشد، در نتیجه فرد دارنده گواهینامه باید با یک شرکت تولیدی قراردادی را منعقد کند.

مدیرکل صمت خوزستان افزود: طبق این قرارداد، فرد دارای گواهینامه باید در تأمین سرمایه مورد نیاز راه اندازی یک خط تولیدی راکد و یا جدید و تأمین نیرو مشارکت کند.

وی با اشاره به اینکه گواهی مذکور به مدت یک‌سال اعتبار دارد، گفت: واحد متقاضی گواهینامه، علاوه بر انعقاد قرارداد با یک شرکت تولید کننده، باید یک برند تجاری ثبت کند چون کالا باید با برند ثبت شده در گواهی تولید شود.

فلاح توضیح داد: کالاهای تولید شده باید به استان خوزستان ارسال شوند و کالاهای وارد شده باید برای فروش و یا صادرات از خوزستان اجازه خروج داشته باشند.

مدیر کل صمت خوزستان ادامه داد: از آنجایی که امکان سرمایه گذاری در کارخانه‌های استان از دیگر استان‌ها وجود دارد، این اقدام در کاهش خطوط راکد تولید، رونق کارخانه‌ها و ایجاد اشتغال در استان اثرگذار است.

وی گفت: بسیاری از شرکت‌های تولیدی به دلیل دسترسی و پایین بودن قیمت مواد اولیه در دیگر استان‌ها متمرکز می‌شوند در نتیجه با اجرای این طرح می‌توان از ظرفیت تولید این استان‌ها برای تأمین کالا برای خوزستان استفاده کرد.

فلاح با بیان اینکه این طرح برای تمامی کشور در حال اجرا است، اظهار کرد: به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی موجود در کشور و افزایش بهره‌وری سرمایه، گواهی فعالیت بدون کارخانه صادر می‌شود.