جهاد اسلامی: آمریکا حامی تروریسم صهیونیستی علیه ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش جهاد اسلامی فلسطین به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک با نخست وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

جنبش جهاد اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اظهارات آنتونی بلینکن بیانگر این است که دولت آمریکا حامی تروریسم صهیونیستی علیه ملت فلسطین است.

این بیانیه می‌افزاید: تشبیه شدن مقاومت فلسطین به داعش از سوی آمریکا، به منزله چراغ سبز واشنگتن به تل آویو برای ارتکاب جنایت و کشتار جمعی علیه ملت فلسطین در نوار غزه است. رژیم اشغالگر جرأت انجام چنین قتل عام‌هایی را علیه غیرنظامیان فلسطینی نداشت، اگر از حمایت آمریکا برخوردار نبود.

در بیانیه مذکور تأکید شد: آنچه مقاومت غزه در نبرد طوفان الاقصی علیه ارتش دشمن و شهرک نشینان آن انجام داد، چیزی جز پاسخ به دهه‌ها کشتار و جنایت رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین نیست. هزینه‌ای را که مقاومت بر صفوف نظامیان دشمن تحمیل کرد، پاسخ به خون فرزندان ملت فلسطین است که تنها در یک دوره از جنگ‌های رژیم اشغالگر ریخته شده است.

جنبش جهاد اسلامی تأکید کرد: از نیروها و گروه‌های فعال در امت‌های عربی و اسلامی می‌خواهیم که تسلیم تروریسم آمریکایی نشوند. هر قطره خونی که از فرزندان غزه می‌ریزد، امانتی است بر گردن همه مسلمانان و آزادگانی که شاهد این جنایت هولناک هستند. همه در هر جایی به پا خیزید و تمام عرصه‌ها و میادین را با برگزاری تظاهرات خشم با هدف توقف کشتار برادرانتان در غزه، از حضور خود پُر کنید.

گفتنی است که وزیر امور خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک با نتانیاهو در تل آویو مدعی شد: حماس مرتکب فاجعه هولناکی شد. اقدامات حماس شبیه گروه تروریستی داعش بود و این گونه اقدامات هیچ توجیهی ندارد.

پیشتر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم با هدف زمینه‌سازی برای حملات گسترده‌تر رژیم صهیونیستی به غزه، مقاومت اسلامی فلسطین را به گروه تروریستی داعش تشبیه کرده بود.