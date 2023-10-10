تاکید وزیر دفاع آمریکا بر حمایت همه جانبه واشنگتن از تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «لوید جی آستین»، وزیر دفاع آمریکا، امروز به صورت تلفنی با «یوآو گالانت»، وزیر جنگ رژیم اسرائیل گفت و گو کرد.

آستین در این گفتگو تلاش کرد تا بر حمایت بی دریغ ایالات متحده از رژیم اسرائیل در پی عملیات اخیر حماس تاکید کند.

وزیر دفاع آمریکا همچنین بر تعهد این کشور برای تسریع قابلیت‌های دفاع هوایی و مهمات درخواستی اسرائیل در حمایت از تلاش‌های تل آویو تاکید کرد.

آستین و گالانت همچنین توافق کردند که در روزها و هفته‌های آینده در تماس نزدیک باقی بمانند.

ساعاتی پیش از این، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا سه روز پس از حمله غافلگیرانه گروه مقاومت فلسطینی حماس به رژیم صهیونیستی که منجر به جنگ همه جانبه بین دو طرف شد، در اظهاراتی در کاخ سفید، حملات حماس را به شدت محکوم کرد.

بایدن گفت: «در این لحظه، ما باید شفاف باشیم. ما در کنار اسرائیل هستیم.»

رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی ۱۰ دقیقه‌ای خود نسبت به تحولات فلسطین ابراز انزجار کرد و گفت که تاکنون بیش از یک هزار اسرائیلی کشته شده که در میان آن‌ها ۱۴ آمریکایی نیز حضور دارند.

بایدن در حالی که معاونش، «کامالا هریس» و همچنین «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا پشت سر او ایستاده بودند، تاکید کرد که آمریکایی‌ها در میان کسانی هستند که توسط نیروهای حماس گروگان گرفته شده اند. او تعداد آنها را مشخص نکرد، اما گفت که به مقامات آمریکایی دستور داده است تا برنامه‌های خود را در کمک برای آزادی گروگان‌ها چند برابر کنند.

او گفت: «به عنوان رئیس جمهور، اولویتی بالاتر از امنیت آمریکایی‌هایی که در سرتاسر جهان به گروگان گرفته می‌شوند، ندارم.»

بایدن اشاره‌ای گذرا به ناکارآمدی سیاسی در واشنگتن کرد و گفت: مجلس نمایندگان آمریکا در حال حاضر به دلیل درگیری‌های درونی میان اکثریت حزب جمهوری خواه رئیس ندارد. او گفت که وقتی کنگره به کار خود بازگردد، از اعضا می‌خواهد که اقدامات فوری برای تأمین مالی الزامات امنیت ملی شرکای مهم ما را انجام دهند.

بایدن با اشاره به تحولات فلسطین گفت: «همه شما می‌دانید که این آسیب‌ها هرگز از بین نمی‌روند، هنوز خانواده‌های زیادی هستند که ناامیدانه منتظر شنیدن سرنوشت عزیزان خود هستند و نمی‌دانند زنده هستند یا مرده یا گروگان.»

بایدن اظهارات خود را پس از تماس تلفنی با نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، بیان کرد که سومین تماس بین رهبران دو طرف از زمان حمله بود.

از سوی دیگر، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای غزه به ۹۰۰ نفر رسیده که ۲۶۰ نفر از آنها کودک و ۲۳۰ نفر آنها زن هستند.

طبق اعلام این وزارتخانه، ۴۶۰۰ نفر نیز بر اثر حملات کور رژیم صهیونیستی زخمی شده‌اند.

در چهارمین روز از نبرد طوفان الاقصی، جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین با بمباران مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد. این در حالیست که تحلیلگران صهیونیست نسبت به احتمال طولانی شدن جنگ علیه نوار غزه و وقوع یک جنگ چندجانبه هشدار داده‌اند.

همچنین گردان‌های قسام پس از پایان اولتیماتوم داده‌شده به شهرک‌نشینان صهیونیست در عسقلان، حملات موشکی بی‌سابقه‌ای را به این شهرک صهیونیستی انجام داد و اعلام کرد که اگر اشغالگران سیاست آواره‌سازی غیرنظامیان فلسطینی را متوقف نکنند، موشک‌باران عسقلان تا اخراج کامل شهرک‌نشینان ادامه خواهد یافت و پس از اخراج آنان مقاومت به سراغ دیگر شهرک‌ها خواهد رفت.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد که بر اثر حملات موشکی مقاومت به شهرک صهیونیستی عسقلان چندین صهیونیست به هلاکت رسیده یا زخمی شده‌اند.

خبرگزاری سما اعلام کرد که در جریان این حملات سنگین نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی از خودروهای نظامی خود پیاده شده و در خیابان‌های عسقلان در حالت درازکش پناه گرفته‌اند.