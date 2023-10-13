گرد و خاک مقاومت در منطقه ادامه دارد/ برای انسانیت، شرافت، آزادی!

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: هفته سوم مهرماه از آن هفتهها بود که میشود مدتها دربارهاش صحبت کرد؛ هفتهای که گذشت را نمیشود به راحتی در یک مطلب و در مجله خلاصه کرد. گرچه شاید شاید بعدها بگویند که تاریخ این منطقه به قبل و بعد از این هفته تقسیم میشود اما اینجا نگاهی اجمالی به مهمترین وقایع و اخبار روزهای گذشته را مرور میکنیم.
طوفان الاقصی؛ گرد و خاک مقاومت در چشم استکبار جهانی
امروز، جمعه، آخرین جمعه ماه رمضان و روز جهانی قدس نیست ولی مردم سراسر ایران در حمایت از مردم فلسطین به خیابانها آمدند تا اعتراض و انزجار خود را نسبت به رژیم صهیونیستی به گوش جهان برسانند. اول هفته بود که خبر نفوذ نیروهای فلسطین به مناطق صهیونیست نشین سرزمین اشغالی تیتر یک رسانههای دنیا شد. تصاویر و فیلمهایی که روی خروجیهای مختلف قرار میگرفت حیرتانگیز بود. تصاویری بیسابقه از به زانو درآمدن یکی از مدعیان قدرت. تصاویری از گرفتن اسیر اسرائیلی با موتور سیکلت تا دستگیری چهرههای نظامی صهیونیستی با لباس خواب وسط شهر.
طوفانالاقصی، نه تنها شرایط فلسطین اشغالی و نوار غزه را تکان داد بلکه تمام منطقه را متحیر خود کرد. این عملیات هوشمندانه حماس باعث هلاکت ۱۳۰۰ صهیونیستی شد و تعداد بسیاری از آنان نیز اسیر شدهاند. این آمار و اقدامات بیسابقه از سوی حماس گرچه طرف صهیونیستی را حسابی عصبانی کرد و انتقامجویی آنها را به دنبال داشت، اما با جهانی کردن تصاویر تحقیر صهیونیستها برگ جدیدی از وقایع در منطقه را رو کرد. وارد کردن این ضربات سهمگین به رژیمی که به گنبد آهنیناش مینازد و افسران اطلاعاتی خود را برترین نیروهای نظامی دنیا میداند، حتماً نقطه عطفی در تاریخ منطقه خواهد بود.
شنبه شب بعد از عملیات خیرهکننده حماس، مردم ایران این شادی بزرگ را به خیابانها تقسیم بردند و با حضور هزاران نفری خود در شهرهای مختلف به پخش شربت و شیرینی پرداختند. چنین عملیاتی برای مردمی که سالها در روز جهانی قدس و در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به خیابانها آمدهاند و آرزوی نابودی اسرائیل را داشتهاند، خوشحالی هم دارد.
همانطور که پیشبینی میشد، رژیم صهیونیستی بعد از آن که از چرت روز تعطیلش بیدار شد و خود را مقابل طوفان نظامی و رسانهای دید، دست روی دست نگذاشت و با حملات بیوقفه موشکی به نوار غزه منجر به شهادت بیش از ۱۳۰۰ فلسطینی و زخمی شدن حدود ۷ هزار نفر شد که شما زیادی از این تعداد، زنان. و کودکان بیگناهی هستند که در مناطق مسکونی مورد حمله موشکی رژیم صهیونیستی قرار گرفتهاند.
انتشار تصاویر متاثرکننده از پیکر شهدای فلسطینی به ویژه پیکر کودکان که از زیر آوارهای غزه بیرون کشیده میشوند، موج عجیبی از اسرائیلستیزی و نفرت علیه رژیم صهیونیستی را در فضای مجازی به راه انداخته است. تصاویر عملیات حماس و حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی غزه آنقدر در رسانههای اجتماعی پخش شد که قدرتهای جهانی با اعمال محدودیت انتشار محتوای ضدصهیونیستی تلاش کردهاند مدیریت افکار عمومی در ایکس و اینستاگرام را به دست بگیرند.
پس از این اتفاقات، مقامات مختلف کشورهای تأثیرگذار مواضع خود را اعلام کردند. ایالات متحده آمریکا مثل همیشه خود را حامی وفادار رژیم صهیونیستی اعلام کرد و گفت قاطعانه در کنار اسرائیل باقی خواهد ماند. «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا هم گفت که حملات مقاومت علیه رژیم صهیونیستی به این دلیل است که آمریکا «ضعیف و بیتأثیر» دیده میشود.
دیگر کشوری که به صورت قاطع از رژیم صهیونیستی حمایت کرد هند بود. فرانسه هم با محکوم کردن حمله حماس در کنار اسرائیل قرار گرفت و خواستار صلح شد. چینیها بر خویشتنداری طرفین و ایجاد کشور مستقل فلسطین تاکید کردند. مصر و عربستان سعودی نیز خواستار خویشتنداری طرفین شدند ولی حمایت آنها از فلسطین در مواضعشان به نسبت مشهود و ملموس بود.
نکته جالب توجه آن است که اظهارنظر مسئولان و سیاستمداران کشورهای مختلف با نگاه مردمشان متفاوت بود و این چند روز، شهرهای بسیاری در کشورهای مختلف دنیا شاهد اعتراضات، تجمعات و تظاهرات علیه حملات موشکی اسرائیل به مناطق مسکونی غزه بود. حتی تماشاگران تیمهای مختلف ورزشی با سر دادن شعار در ورزشگاهها حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین نشان دادند. مردم ترکیه نیز برچسبی با عنوان «این کالا با خون مردم مظلوم فلسطین تهیه شده است» روی کالاهای اسرائیلی زدند و با تحریم محصولات رژیم صهیونیستی از فلسطینیها حمایت کردند.
«مادونا»، «گال گادوت»، «نینا دوبریف»، «صوفیا ریچی»، «آشلی تیسدال»، «جاستین بیبر» و «کایلی جنر» از سلبریتیهای برجسته بینالمللی که در روزهای گذشته به نحوی از رژیم صهیونیستی حمایت کرده بودند، میلیونها فالور خود را از دست دادند. بسیاری از کاربران به ویژه عربها اعلام کردند لوازم آرایشی شرکت جنر را دور ریختند و دیگر از شرکتش خرید نمیکنند. فالورها در پاسخ به این حمایت، با شعار «فلسطین آزاد» و هشتگ «از فلسطین حمایت میکنم» قسمت نظرات صفحه این سلبریتیها را بمباران کردند و پرچم فلسطین تا جایی که آنها مجبور به حذف مطلب یا بستن و محدود کردن قسمت نظرات پست خود شدند.
در این میان شبکههایی که تا دیروز ساخت کوکتل مولوتوف و سلاحهای مختلف را به اغتشاشگران آموزش میدادند تا در ایران ناامنی ایجاد کنند حالا که مقاومت ضربه سختی به اربابانشان زده، یاد صلحدوستی و جنگستیزی افتادهاند. در حالی که آزادیخواهان جهان در حمایت از مردم قهرمان فلسطین هرکدام به نوعی حمایت خود را از فلسطین نشان دادند، مجریان شبکههای فارسیزبان ضدایرانی، لباس سیاه پوشیدند و با بغض مقابل دوربین رفتند تا نشان دهند کارفرمای این روزهایشان چه کسانی هستند و چگونه بر اساس خواسته آنان، خوشحال یا عزادار میشوند.
اما ایران که از دیرباز در کنار مظلومان فلسطین ایستاده، این بار نیز جانب فلسطین قرار گرفت و مقامات مختلف جمهوری اسلامی در اظهارات خود رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. همچنین رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خود در هفتهای که گذشت خاطرنشان کردند که ایران دست کسانی که این عملیات را علیه رژیم صهیونیستی طراحی و اجرا کرده است میبوسد.
میان همه اظهارنظرهای اخیر در فضای مجازی بیانات قبلی مقام معظم رهبری در مورد نابودی رژیم صهیونیستی با ثبت رقم ۱۰ میلیون، یکی از پربازدیدترینها شد. بسیاری از کارشناسان جهانی نیز اعتراف کردند که تحلیل رهبر انقلاب از مسائل بینالمللی دقیق و هوشمندانه بوده است.
صهیونیستها، پس از این بیآبرویی و حقارت در پی دریافت ضربات متعدد از حماس، به حملات پرتعداد موشکی به مناطق مسکونی بسنده نکردند و با بستن آب و قطع کردن برق، مردم غزه را در سختترین شرایط ممکن قرار دادند.
سقوط آزاد مدال طلا در بازیهای آسیایی و پایان کابوسوار تیم والیبال
هفته سوم مهرماه از خبرهای ورزشی هم پر بود اما خبرهایی که خوشحال کننده نبودند تا به خاطرشان بر طبل شادانه بکوبیم. در هفته پایانی مسابقات بازیهای آسیایی فقط توانستیم در کشتی و وشوو سربلند شویم و مدالها را درو کنیم اما در سایر رشتههای ورزشی ستمان خالی ماند و با افت محسوس تعداد مدالهای طلا در رتبه هفتم ایستادیم.
در والیبال انتخابی المپیک نیز نتایج خوبی را کسب نکردیم. برخلاف دورههای قبل که با اقتدار در مقابل نامداران والیبال جهان قد علم میکردیم، این دوره به هر کشور تازه به والیبال رسیدهای بازی را واگذار کردیم، آنقدر باختیم و بد هم باختیم که رتبه تک رقمیمان در رنکینگ جهانی دو رقمی شد و سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان هم میانه کار، خجالتزده استعفا داد و دو بازی آخر را بر روی سکوی تماشاگران نشست.
اما خبر مهم دیگر در حوزه ورزش این بود که بالاخره تکلیف بازی پرحاشیه سپاهان و الاتحاد مشخص شد. بنا بر تصمیم نهادهای مرجع، قرار شد بازی حساس سپاهان و الاتحاد که قرار بود در نقش جهان برگزار شود اما با نظر نماینده ایافسی لغو شده بود، در ورزشگاه شهری دیگر تکرار شود. این در حالی است که فوتبالدوستان نگران بودند عواملی بر تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا تأثیر بگذارد.
دریافت پیشنهاد مهدی طارمی از رئال مادرید، تیتر دیگری بود که اخبار حوزه ورزش را زیر ساله خود کشید. شاید اگر تا همین چند سال پیش به کسی میگفتید مهدی طارمی از رئال مادرید پیشنهاد بازی دریافت کرده است و رونالدو در تیم درپیت النصر بازی میکند از شما تست سلامت روان میگرفتند اما دنیا گرد است و تقدیر غیرقابل پیشبینی!
میچرخد و در حالی که رونالدو و خیلی از ستارههای نامدار فوتبال در عربستان پول پارو میکنند مهدی طارمی در تیررس اینترمیلان و رئال مادرید قرار دارد. از عربستان گفتیم حیف از دو ستاره فوتبالی که دست رد به سینه عربستانیها زدند و حاضر شدند به جای بازی در لیگ ضعیفی مثل عربستان از دنیای فوتبال خداحافظی کنند نگوییم. «ادن هازارد» همیشه مصدوم و «زلاتان» کبیر.
حال آرمیتا وخیم شد رسانههای معاند خوشحال شدند!
حال «آرمیتا گراوند» وخیم شد. این خبری بود که این هفته روی خروجی رسانههای مختلف قرار گرفت. پس از انتشار این خبر، رسانههای معاند مثل همیشه سعی بر ایجاد حساسیت از ماجرایی داشتند که تمام اسناد و مدارک آن نشان میداد آنچه رخ داده اتفاقی بیش نبوده؛ اما آنها تلاش برای قالب کردن روایتی دروغین درباره دخترک را رها نکردند.
در حالی که پدر و مادر آرمیتا اتفاقی بودن این ماجرا را تأیید کردهاند اما هنوز عدهای دایه مهربانتر از مادر شده و سعی دارند از نمد این ماجرا برای خودشان کلاهی دست و پا کنند. هرچند که با دستور از بالا خط خبری این رسانهها از آرمیتا به حمایت از رژیم صهیونیستی تغییر کرد.
چرخ گردون هم عجیب است، رسانههایی که قرار بود این هفته فتنهای دیگر در ایران راه بیاندازند و از شرایط آرمیتا سواستفاده کنند، حالا مجبور شدند ماله رژیمی اشغالگر را بکشند که افسرهای ارشد ارتشش در حالی توسط حماس اسیر شدهاند که از رختخواب بیرون آمدهاند.
عزای برادر شرقی...
صدها نفر قربانی فلسطینی تنها کسانی نبودند که این هفته را برای منطقه به هفتهای دردناک مبدل ساختند. اتفاق دردناک دیگری که قلب جنوب غرب آسیا را مچاله کرد زلزله مهیب دهشتناک افغانستان بود، خبری که زیر سایه اخبار غزه و فلسطین گم شد. زلزله ۶ ریشتری در هرات تا کنون جان ۴۵۰۰ نفر از هم زبانانمان را گرفته است و تعداد زیادی از خواهران و برادران افغانستانی ما هنوز زیر آوار هستند. این زلزله در ایران نیز احساس شد و مردم شهرهای مرزی استان خراسان رضوی و حتی مشهد نیز شبها را در ماشین و پارکها به صبح میرسانند تا کمی از پس لرزهها و لرزشها کم شود.
در این میان کمکهای مردمی و دولتی جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگر به نقاط زلزلهزده رسیده است اما هنوز برای این حجم از خرابی و آوار کفاف نمیدهد. مردمی که بعد از روزهای انتحاری و انفجار بمب و جنگهای ناگهانی مدتی آرام گرفته بودند، حالا اسیر زلزله شدهاند.
همه اینها در حالی است که نژادپرستی مانع از آن میشود که اخبار افغانستان به درستی منعکس شود و سیل کمکهای مردمی به دست مردم مظلوم و زلزلهزده برسد. مردی که کشوری سرشار از منابع دارند اما منابعی که به واسطه سالها جنگ و عدم استقلال درست مثل عزیزانشان زیر آواری از خاک دفن شده است.
سوراخی فراتر از سوراخ در اوزون
خیلی اوضاع دنیا روبراه است و غم و غصه کم داریم، که خبر سوراختر شدن لایه اوزون هم به گوش رسید. رسانهها اعلام کردند دادههای ماهوارهای نشان میدهد سوراخ لایه اوزون بر فراز قطب جنوب اکنون یکی از بزرگترین حفرههای ثبت شده است و وسعت آن به سه برابر وسعت کشور برزیل میرسد. البته این وسعت دیگر اسمش سوراخ لایه ازون نیست و باید کلمهای فراتر از سوراخ را برای آن مدنظر قرار داد.
مصداق عینی این سوراخ بزرگ روئیدن گل در سردترین نقاط کره زمین است. عکس گلهای تازه روییده در قطب جنوب، نشان داد زمین از انچه فکرش را میکردیم گرمتر شده و آب شدن یخها و تغییر در آب و هوا به مرحلهای کاملاً محسوس رسیده و نیازی به تأیید کارشناسان و محققان و تحقیقاتشان هم ندارد.
تا وقتی حرف ما را بزنید آزادی بیان دارید!
مدت هاست که در کشورهای مختلف اروپایی هر کس و ناکسی کتاب مقدس مسلمانان جهان را بر دست میگیرد و هرگونه بی احترامی به آن با سکوت مجامع مختلف همراه میشود. دلیل سکوت را آزادی بیان عنوان میکنند و مدعی هستند در کشوری زندگی میکنند که همه حق این را دارند که آزادانه منتقد هر چیزی باشند.
البته همه این قانونهای سانتی مانتال تا وقتی صادق است که حرف انتقاد به افکار و منافع و دیدگاههای خودشان در میان نباشد. در هفتهای که گذشت چند تن از فوتبالیستهای مسلمان در لیگ فرانسه حاضر نشدهاند همجنسبازی را تبلیغ کنند و سازمان لیگ فرانسه به این دلیل، در جدیدترین احکامش ۴ بازیکن مسلمان پاریسی را یک جلسه محروم کرده است. آزادی بیان از اول هم یک شوخی بود؛ دنیا زیادی این شعار تبلیغاتی را جدی گرفته بود.
مسئولان تکذیب میکنند، راحتتر از آب خوردن
هفته گذشته از انتشار گوشی جدید آیفون و معایب و نارضایتیهای مردم دنیا از آن گفتیم، انتقادها تا حدی جدی و نگران کننده بود که صدای هواداران همیشگی شرکت اپل را هم درآورد طوری که خیلی از علاقمندان به این برند را قانع کرد هزینه جدید برای خود نتراشند و همان آیفون ۱۴ را در دست بگیرند.
در شرایطی که همه سرگرم پیدا کردن ترفندی برای عبور از سد رجیستر کردن و دور زدن قانون برای استفاده از آیفون ۱۴ بودند، اظهارات نسنجیده رئیس اداره استاندارد بازار موبایل را بهم ریخت. او در جلسه با خبرنگاران گفت آیفون ۱۴ رجیستر میشود.
این خبر خیلی زود شبکههای مختلف مجازی را پر کرد؛ اما دقایقی بعد از انتشار گسترده و سریع این ادعا، تلفن رئیس اداره استاندارد زنگ خورد و احتمالاً این سوال مطرح شده که مسئول بزرگوار! بر چه اساسی و با چه اختیاری چنین خبری اعلام کردهای و خودت یک جور ماجرا را حل کن تا خودمان حلات نکردهایم.
بنابراین این مقام، بلافاصله در اقدامی مسئولپسند حرفش را تکذیب کرد و گفت خبری از رجیستر آیفون ۱۴ نیست و با همان مدل قبلی عشق و حال کنید. فروشندگان موبایل هم که در حال چاپ برچسبهای جدید قیمتگذاری بودند، بار دیگر جعبههای آیفون ۱۴ را زیر دخل خود پنهان کردند.
غافلگیر شدن آموزش و پرورش از شروع ناگهانی مدارس!
هفته سوم مهرماه در حالی سپری شد که تعدادی از دانشآموزان در شهرهای مختلف کشور از پایتخت گرفته تا شهرهای کوچک و بزرگ، هنوز در کلاس درس معلم ندارند. هر روز صبح سر کلاس حاضر میشوند انرژیهای خود را خالی میکنند چند ساعتی در مدرسه میچرخند، خوراکیهایشان را میخورند، چرتی میزنند و به خانه برمیگردند.
بعضی مناطق همین تهران نیز مدارس دولتی هنوز آماده نشده است و دانش آموزان عملاً ماه چهارم تعطیلات را تجربه میکنند. بلاتکلیفی وضعیت معلمان جدید، شرایط نابسامان مدارس در آغاز به کار و اعتراض گسترده خانوادهها باعث شد فضایی ایجاد شود که گویا آموزش و پرورش با شروع مهر ماه غافلگیر شده و آماده نبوده است. فراهم نبودن زیرساختها باعث شده نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیم نگاهی به استیضاح وزیری بیاندازند که همین چند وقت پیش روی کار آمده و از آنها رأی لازم برای نشستن بر صندلی وزارتخانهاش را گرفته است.
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