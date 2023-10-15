به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین سرمست شوشتری عصر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: بیماری کرونا در حال حاضر حالت محلی و منطقه‌ای شبیه بیماری آنفلوانزا به خود گرفته است، به این معنا که افراد خاص و دارای بیماری‌های زمینه‌ای مبتلا می‌شوند.

وی با بیان اینکه با آغاز فصل پاییز نیز بیشترین موارد ابتلاء مربوط به بیماری آنفلوانزا بود، افزود: بسیاری از مبتلایان درمان شدند، البته تعداد اندکی از افراد که دچار بیماری‌های زمینه بودند، جان خود را از دست دادند.

سرمست شوشتری با بیان اینکه در نیمه فصل پاییز با بیماری‌های ویروسی تنفسی اطفال همانند سال‌های قبل مواجه خواهیم بود، ادامه داد: آمادگی‌ها برای مقابله با پیک بیماری‌های ویروسی از لحاظ واکسن و دارو و درمان مبتلایان وجود دارد.

وی با بیان اینکه واکسن آنفلوانزا برای افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان، کادر درمان، افراد در معرض برخورد با بیماران و سایر افراد به میزان کافی وجود دارد، اضافه کرد: بیمارستان ابوذر اهواز به عنوان مرکز درمانی تخصص اطفال و کودکان در حال آماده‌باش است و تمهیدات لازم برای ویزیت سرپایی و بستری بیماران توسعه داده شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: بیمارستان‌های گلستان، علامه کرمی و سینا به عنوان مراکز درمانی پشتیبان بیمارستان ابوذر آماده‌باش هستند و خدمات پزشکی و درمانی به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌دهند.

سرمست شوشتری در تشریح مراقبت‌های لازم در برابر بیماری آنفلوانزا گفت: افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای باید نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند، زیرا همه واکسن‌های موجود در داروخانه‌ها مورد تأیید هستند و مشکلی ندارند.

وی، بهترین کار پس از ابتلاء به بیماری، مراجعه زودهنگام به پزشک و مراکز درمانی برای تشخیص آنفلوانزا یا کرونا و آغاز مداخله‌های درمانی عنوان کرد و گفت: پس از تشخیص بیماری، فرد باید از سایر افراد برای جلوگیری از ابتلای اطرافیان به بیماری‌ها خودداری کند.

سرمست شوشتری، بر خودداری دانش آموزان و کادر آموزشی و معلم‌های مبتلا به بیماری‌های عفونی و تنفسی از حضور در مدرسه و کلاس درس تاکید و بیان کرد: باید افراد پس از سپری کردن دوران ۵ تا ۷ روزه قرنطینه، از منزل خارج شوند تا از شیوع بیش از پیش بیماری پیشگیری شود.