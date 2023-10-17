دریافت 4 MB کد مطلب 5913959 https://mehrnews.com/x33h84 ۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۰ کد مطلب 5913959 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۰ سخنگوی دولت: منابع ارزی آزادشده در اختیار بانکهای ایرانی در قطر هستند علی بهادری جهرمی در نشست خبری گفت: منابع ارزی به شکل یورو در اختیار قرار گرفته و تحت کلید بانک مرکزی هستند. کپی شد مطالب مرتبط سند ملی توسعه صنایعدستی کشور تدوین میشود فرصتهای سرمایهگذاری در چهارمحال و بختیاری بررسی میشود دستورالعمل «استاد مشاور فرهنگی تربیتی» دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد تعیین نحوه مرخصی و کشیک دستیاران باردار و یا دارای فرزند خردسال/ امکان کاهش کشیک فراهم شد یک میلیون و ۴۵۰ هزار سرباز آموزش مهارتی میبینند برچسبها قطر قیمت دلار بانک مرکزی ایران دلار
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