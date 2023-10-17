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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۲

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد؛

پیش‌بینی بارش پراکنده باران در خوزستان

پیش‌بینی بارش پراکنده باران در خوزستان

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با عبور موج ناپایداری شاهد افزایش ابر و رگبار و رعد و برق در مناطق شمالی و شرقی و در بقیه نقاط استان به صورت پراکنده خواهیم بود.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طبق نقشه‌های هواشناسی از اواسط وقت امروز تا اوایل وقت روز پنجشنبه جو استان خوزستان نسبتاً پایدار است.

وی عنوان کرد: از اوایل روز پنجشنبه تا اواسط روز جمعه با عبور موج ناپایداری شاهد افزایش ابر و رگبار و رعد و برق در مناطق شمالی و شرقی و در بقیه نقاط استان به صورت پراکنده خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: همچنین با توجه به کاهش دما از امروز هوای نسبتاً خنک‌تری در استان خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۴۰.۷ و دزفول با ۱۷.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۷.۸ و حداقل به ۲۲.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 5914060

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