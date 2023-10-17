لزوم تقویت نقش مولد بودن روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، مهیار نورعلی، روز سه شنبه در همایش روز روستا در زنجان اظهار کرد: روستاها هویت کشور هستند و برای توسعه متوازن در کشور باید ابعاد کیفی و کمی با رویکرد درون‌زا بودن مورد توجه قرار گیرد تا هویت روستاها تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه روستاها مولد بودن خود را از دست داده‌اند که این مساله به معنی از دست دادن هویت روستایی است، تأکید کرد: دهیاری‌ها باید خودکفا باشند و برای تحقق این هدف به سمت اجرای طرح‌های درآمدزایی حرکت کنند.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران در مناطق روستایی، زیرساخت ایجاد نکرده است، ابراز کرد: اخیراً کمک‌های دولتی به دهیاری‌ها نیز افزایش یافته و تجهیزاتی نیز به آن‌ها واگذار شده است.

وی با بیان اینکه باید کاری کنیم که نقش مولد بودن روستاها تقویت شود، تصریح کرد: توسعه روزافزون راه آسفالت، آب آشامیدنی، شبکه‌های برق و گازرسانی در روستاها و توسعه کیفی اتفاق مبارکی در کشور است.

نورعلی دهیاران را منشأ خدمات متعددی در روستاها خواند و گفت: با این وجود دهیاران باید به این نکته واقف باشند که آنان منتخب شوراها هستند و نباید انتظار داشته باشند برای چند دوره دهیار باقی بمانند.

وی با اشاره به اینکه جایگاه دهیار حکمرانی و اداره امور روستا است، عنوان کرد: در استخدام نیروهای مورد نیاز دهیاری‌ها، امتیازاتی برای افرادی که چند دوره دهیار بوده و تجربه‌های مختلفی را کسب کرده‌اند، در نظر گرفته شد.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور افزود: حل مشکل بیمه دهیاران پاره وقت نیز در دست پیگیری بوده و برای این منظور بسته‌های خوبی در نظر گرفته شده است.