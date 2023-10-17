به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حکم دکتر محمد رحمتی آمده است: «با توجه به تعهد و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جنابعالی، به‌موجب این ابلاغ به عنوان معاون آموزشی دانشگاه منصوب می‌شوید تا با استعانت از خداوند متعال و رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به انجام وظایف و امور محوله در راستای تحقق اهداف و مأموریت‌های ذیل اقدام کنید:

- سیاستگذاری و تعیین راهبردهای اصلی حوزه آموزش و برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف کلان تعیین شده در اسناد بالادستی

- اهتمام و برنامه‌ریزی برای رسیدن به مرجعیت علمی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و حرکت پرشتاب به سمت تحقق دانشگاه نسل سوم و چهارم

- نظارت و پایش کلیه فرآیندها و برنامه‌ریزی‌های آموزشی ارائه شده در سطح دانشگاه به‌منظور اطمینان از بالاترین سطح اثربخشی و کیفیت آموزش‌های ارائه شده

- توسعه و گسترش کمی برنامه‌های آموزشی به‌ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی بر مبنای برنامه استراتژیک دانشگاه و با تاکید بر نیازهای کشور

- بسترسازی برای رشد و ارتقای مستمر کیفیت آموزش دانشگاه از طریق توانمندسازی اعضای هیأت علمی و انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط در حوزه آموزش

- ارائه خدمات آموزشی و امکانات شایسته از مراحل پذیرش و ثبت‌نام تا مراحل مختلف امور فارغ‌التحصیلی به کلیه دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه توأم با جلب رضایتمندی آنان و ایجاد روحیه نشاط با همکاری ومساعدت معاونت دانشجویی و فرهنگی و سایر معاونت‌ها و واحدهای ذیربط

- ارزیابی مستمر فعالیت‌های آموزشی دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی

- پیگیری و انجام امور مربوط به فرایندهای مرتبط با اعضای هیأت علمی همراه با تکریم این قشر فرهیخته

- مشارکت با مؤسسات آموزشی داخل و خارج از کشور به منظور انجام مبادلات علمی و کمک به گسترش آموزش علوم پزشکی در سطح کشور

- برنامه‌ریزی و سازماندهی و ارائه برنامه‌های آموزش مداوم و دوره‌های کوتاه‌مدت حرفه‌ای به کلیه دانش‌آموختگان گروه علوم پزشکی با لحاظ کردن اولویت‌های آموزشی مشمولین قانون آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی با هدف روزآمدکردن دانش و مهارت دانش‌آموختگان این گروه

- رسیدگی به امور و مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

- برگزاری امتحانات کشوری از قبیل بوردهای تخصصی و فوق‌تخصصی، آزمون‌های جامع علوم پایه و پیش‌کارورزی، و آزمون پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف

- اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و ضمن خدمت

- برنامه‌ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی و آموزشی حوزه دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی

- اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش‌افزایی

- ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل‌ها به‌روزرسانی، کارامدی اعضای هیأت علمی، غنابخشی و ارزش‌مداری و ارائه پیشنهادهای لازم‌حسب مورد

- برنامه‌ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی و تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه

موفقیت شما را تحت عنایات حضرت ولیعصر (عج) در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اهداف و برنامه‌ها و ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی دانشگاه از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.»

دکتر محمد رحمتی متخصص پوست، عضو هیأت علمی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. وی پیش مسئولیت‌های اجرایی متعددی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برعهده داشت.

پیش از این دکتر محمد مهدی صدوقی مسئولیت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را برعهده داشت.