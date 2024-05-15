به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: با وقوع سرقت‌های سریالی محتویات داخل خودرو در شمال تهران، موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از مال باختگان در طرح شکایت خود گفت، خودروی پژو ۲۰۶ خود را در خیابان "ولیعصر"، تقاطع خیابان‌های طوسی و ستاره پارک کرده بودم اما هنگامی که بازگشتم مشاهده شد شیشه‌های خودرو شکسته و یک دستگاه گوشی آیفون به ارزش ۸۰ میلیون تومان به سرقت رفته است.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: تحقیقات ابتدایی کارآگاهان نشان داد، یک مرد جوان در ساعات پایانی شب در خیابان‌های شمال تهران بخصوص، تقاطع خیابان‌های طوسی و ستاره گشت می‌زده و پس از شناسایی خودروهای شهروندان و شکستن شیشه آنها، اقدام به سرقت محتویات داخل خودرو کرده است.

وی افزود: کارآگاهان در نخستین‌گام با بهره‌گیری شیوه‌های کشف نوین جرم و اقدامات اطلاعاتی هویت و مخفیگاه متهم را در جنوب تهران شناسایی کردند و پی بردند که وی در پایگاه‌های ۳ و ۴ پلیس آگاهی سابقه دارد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه متهم حرفه‌ای بوده و با یک خودروی پژو ۴۰۵ دست به سرقت می‌زده است، عنوان کرد: کارآگاهان پس از دریافت این اطلاعات مهم با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی راهی مخفیگاه متهم شدند و وی را در یک عملیات منسجم دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطر نشان کرد: متهم پس از انتقال به پایگاه یکم پلیس آگاهی در تحقیقات ابتدا منکر جرم خود بودند اما پس از مشاهده شواهد و مدارک موجود از سوی کارآگاهان به جرم خود مبنی بر ۱۰۰ فقره سرقت محتویات داخل خودرو و ۳ فقره خودرو اعتراف کرد و مدعی شد، با استفاده از خودروی پژو ۴۰۵ خود به صورت انفرادی حدوداً ۱۰۰ فقره سرقت لوازم خودرو مرتکب شدم، گوشی‌های موبایل مسروقه را به مرد جوانی می فروخته‌ام.

وی با بیان اینکه مالخر تلفن‌های همراه نیز در یک پاساژ تجاری دستگیر شده است، افزود: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهم برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی سایر مال باختگان در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.