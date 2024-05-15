به گزارش خبرگزاری مهر قاسم شهابی افزود: موفقیت این برنامه‌ها در گرو همکاری و همراهی همه مردم و مشترکان صنعت برق است.

وی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران را یکی از ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق کشور دانست که بزرگ‌ترین شرکت است و ادامه داد: ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار مشترک در وسعتی حدود ۱۳ هزار کیلومتر تحت پوشش این شرکت قرار دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تعداد شهرستان‌های تحت مدیریت این شرکت را ۱۵ شهر با ۲۲ منطقه برق دانست.

شهابی خاطرنشان کرد: ۳۴ هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف ۲۰ کیلوولت در این استان وجود دارد که در حال تأمین برق برای همه مشترکان است.

وی گفت: ۶۳ هزار دستگاه ترانس در گستره استان تهران وجود دارد که برق را تبدیل و در اختیار مشترکان قرار می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران یکی از وظایف اصلی این شرکت را پاسخ‌گویی به تقاضاهای جدید تأمین برق دانست و ادامه داد: سالانه بیش از یک صدهزار انشعاب جدید برق در استان تهران واگذار می‌شود و بر همین اساس تعداد مشترکان به بیش از ۲ میلیون ۸۵۰ هزار مشترک خواهد رسید.

شهابی تأمین برق مطمئن و پایدار برای همه کسانی که مشترک این شرکت هستند را از اولویت‌های مهم این شرکت برشمرد.

بیشترین چالش برق در تابستان

وی ادامه داد: بیشترین چالش تأمین برق در تابستان رخ می‌دهد که نیاز بیشتری به تأمین برق به وجود می‌آید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران خاطرنشان کرد: سال گذشته پیک‌بار در استان تهران بالغ بر سه هزار و ۳۰۰ مگاوات بود که با مدیریت مصرفی که انجام شد ۵۰۰ مگاوات مصرف کاهش یافت.

شهابی گفت: اگر مدیریت مصرف صورت نمی‌گرفت بار شبکه در تابستان به ۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات می‌رسید.

وی ادامه داد: با اتمام فصل تابستان مشکلات شبکه توزیع احصا شده و برای برطرف‌کردن و تعمیر و نوسازی اقدام صورت می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: سال گذشته بیش از هزار میلیارد تومان در بخش سرمایه‌ای با وجود همه محدودیت‌ها در استان تهران برای نوسازی و به سازی شبکه‌های توزیع و تعمیرات اقدام شد.

شهابی خاطرنشان کرد: این اقدام باهدف آمادگی کامل برای تابستان امسال صورت‌گرفته است و پروژه‌های متعددی از نیمه دوم سال گذشته در سطح استان تهران انجام داده‌ایم تا مشکلات کمتری در تابستان داشته باشیم.

وی گفت: هر میزان سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه‌ها انجام شود اگر همراهی مردم در مدیریت مصرف نباشد این سرمایه‌گذاری‌ها بدون نتیجه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به تدوین کتابچه ۱۲۴ اقدام برای گذر از پیک تابستان اشاره کرد و گفت: همه بخش‌های این شرکت برای این موضوع آماده شده‌اند تا بتوان از پیک‌بار تابستان به‌خوبی گذر کنیم.

افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مصرف برق کشور در تابستان

شهابی به مصرف ۴۰ تا ۵۰ درصدی برق کشور در تابستان اشاره کرد و گفت: علت این افزایش مصرف ورود سیستم‌های سرمایشی به مدار است.

وی ادامه داد: ورود سیستم‌های سرمایشی چه در بخش خانگی، اداری، تجاری و چه بخش صنایع مصرف سنگینی را به شبکه برق کشور تحمیل می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: این موضوع که به‌ازای هر میزان مصرف افزایش تولید را مثبت ارزیابی نکرد و گفت: اگر مدیریت مصرف نباشد هر میزان سرمایه‌گذاری در تولید هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد کرد و مصرف بی‌رویه و زیاد این سرمایه‌گذاری‌ها را بی‌نتیجه خواهد کرد.

لزوم مدیریت مصرف برای همه مشترکان

شهابی بر لزوم مدیریت مصرف توسط همه مشترکان به‌خصوص مشترکان اداری تأکید کرد که همگی باید با صنعت برق همکاری داشته باشند.

وی مدیریت مصرف را به نفع اقتصاد خود مشترکان در درجه نخست و اقتصاد کشور دانست و ادامه داد: با توجه محدودیت‌های موجود نباید مصرف بی‌رویه داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مدیریت مصرف را مصرف‌نکردن ندانست و خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف به معنای درست و بهینه مصرف‌کردن است.

شهابی گفت: از ساعت ۹ صبح الی ۱۱ شب میزان مصرف دائم در حال افزایش است؛ بنابراین باید مصارف را در این بازه زمانی مدیریت کرد و از وسایل پر مصرف استفاده نکرد.

وی توصیه کرد: هنگام استفاده از سیستم‌های سرمایشی در تابستان تلاش شود از سایر وسایل پرمصرف مانند اتو، لباس‌شویی و نظایر آن در ساعت‌های دیگر مثل اول صبح یا آخر شب استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ادامه داد: مدیریت مصرف در این ساعت‌ها هم عمر وسایل برقی را افزایش خواهد داد و هم موجب افزایش هزینه برق مشترک نخواهد شد.

شهابی گفت: انتقال مصارف به ساعت‌های کم باری، استفاده از دور کند کولرهای آبی و خاموش‌کردن روشنایی‌های غیر ضرورو تنظیم دمای کولرگازی بر روی ۲۴ تا ۲۶ درجه را در کاهش مصرف مؤثر دانست.