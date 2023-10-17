دریافت 19 MB کد مطلب 5914538 https://mehrnews.com/x33hnS ۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۴۲ کد مطلب 5914538 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۴۲ روایتی از دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور با رهبر انقلاب دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور با رهبر انقلاب صبح امروز انجام شد. کپی شد مطالب مرتبط جنایت رژیم صهیونیستی ادامه پیدا کند کسی نمیتواند جلوی مسلمانان را بگیرد هدیه رهبر انقلاب به شیخ زکزاکی و همسرش شما مصداق مجاهد حقیقی فی سبیل الله هستید/ همه دنیای اسلام باید به مردم فلسطین کمک کنند پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت والده حجتالاسلام تحریری تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت حجتالاسلام ارفع برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانات رهبری بیانات رهبر انقلاب نخبگان رهبری
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