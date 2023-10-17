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کد مطلب 5914538
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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۴۲

روایتی از دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور با رهبر انقلاب

روایتی از دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور با رهبر انقلاب

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور با رهبر انقلاب صبح امروز انجام شد.

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