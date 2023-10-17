دریافت 6 MB کد مطلب 5914630 https://mehrnews.com/x33hqL ۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۰۴ کد مطلب 5914630 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۰۴ حمله مردم اردن به سفارت رژیم صهیونیستی تصاویری از حمله مردم اردن به سفارت رژیم صهیونیستی را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تصاویر جانسوز داخل بیمارستان المعمدانی بعد از حمله موشکی حمله موشکی گسترده به تل آویو تظاهرات مردم در رام الله در واکنش به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی واکنش قطر به بمباران بزرگ و مرگبار بیمارستان غزه لحظه فرار صدراعظم آلمان از هواپیما بخاطر ترس از موشکهای مقاومت تعامل بین تماشاچی و بازیگر شاخصه جشنواره تئاتر خیابانی مریوان است لغو مراسم اهدای جام و جشن قهرمانی برای احترام به مردم فلسطین برچسبها فلسطین سفارت رژیم صهیونیستی در اردن اسرائیل رژیم صهیونیستی
نظر شما