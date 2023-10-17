دریافت 6 MB
کد مطلب 5914630
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۰۴

حمله مردم اردن به سفارت رژیم صهیونیستی

حمله مردم اردن به سفارت رژیم صهیونیستی

تصاویری از حمله مردم اردن به سفارت رژیم صهیونیستی را مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بی عصاب IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      1 0
      پاسخ
      افرین
    • IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      2 0
      پاسخ
      درود بر شما اکنون عصر اطلاعات است دیگر نمیشود چیزی رو لا پوشونی کرد حقیقت اسرائیل برای همه روشن شده
    • FR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      2 0
      پاسخ
      ناچارا باید جبهه های مختلف را برای مقابله با صهیونیستها باز کنید اما در نهایت پیروزی حتمی است از آمریکا هم نترسید فقط تهدید توخالی می‌کند
    • ... IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      13 5
      پاسخ
      ملل آزاده جهان بخروشید که وقت خروش علیه اسرائیل این غده سرطانی جهان فرارسیدن است...
    • حامد IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      15 4
      پاسخ
      همه کشورها باید سفارت خانه های این رژیم جنایتکار تعطیل کنند. اگه هزار مشکل جمهوری اسلامی ایران داشته باشه که اینطور نیست همین کافی که هیچ وقت این جنایتکاران را داخل آدم حساب نکردن این خودش کلی کار مثبته. شاید این حرفم درست نباشه ولی با خودم میگم هیتلر خوب اینارو شناخت.
    • IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      9 2
      پاسخ
      ماشاالله
    • کمال IR ۰۴:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      2 0
      پاسخ
      الحمدلله
    • IR ۰۴:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      2 0
      پاسخ
      لعنت براسراییل
    • فرخ IR ۰۵:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      2 0
      پاسخ
      درود خداوند بر شما جوانان اسلام زنده باد
    • فلسطین مظلوم IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      2 0
      پاسخ
      درود بر شرفتان درود درود
    • مهدی IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      2 0
      پاسخ
      حمله به سفارت سودی ندارد باید اعضای سفارت را یا گروگان گرفت یا کشت چشم در برابر چشم

    فیلم‌های پربازدید