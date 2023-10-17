واکنش قطر به بمباران بزرگ و مرگبار بیمارستان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای در واکنش به بمباران بیمارستان معمدانی اعلام کرد: «بمباران بیمارستان معمدانی را محکوم و آن را قتل عامی وحشیانه و جنایتی در حق غیر نظامیان می‌دانیم.»

وزارت خارجه قطر در ادامه از جامعه بین‌الملل خواسته که به مسئولیت خود عمل کرده و اسرائیل را از ارتکاب جنایات بیشتر در حق غیر نظامیان بازدارند.

در بیانیه وزارت خارجه قطر آمده است: «گسترش حملات اسرائیلی به شمولیت بیمارستان‌ها و مدارس تشدید خطرناک تنش است و عواقب وخیمی برای امنیت و ثبات منطقه خواهد داشت.»

پیش از این نیز، اردن این حمله را به شدت محکوم کرده بود. در بیانیه اردن در بمباران بیمارستان معمدانی در غزه آمده است: «اردن بمباران بیمارستان معمدانی در غزه را شدیداً محکوم می‌کند و مسئولیت این جنایت خطرناک را متوجه رژیم اشغالگر اسرائیل می‌دانیم.» اردن در ادامه این اقدام مغایر با ارزش‌های انسانی و اخلاقی و قوانین انسانی بین‌المللی به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص قواعد جنگی را به شدت محکوم می‌کند.

همچنین سازمان بهداشت جهانی بمباران بیمارستان معمدانی در غزه را شدیداً محکوم کرد.

«رجب طیب اردوغان»، رییس جمهور ترکیه نیز در واکنش به بمباران بزرگ بیمارستان غزه گفت: «بمباران بیمارستانی که کودکان، زنان و افراد بی‌گناه و غیرنظامی در آنجا حضور دارند، تازه‌ترین مثال بر حملات اسرائیل است که به دور از هرگونه انسانیت انجام می‌گیرد. همه بشریت را به اتخاذ اقداماتی فوری جهت توقف وحشی‌گری اسرائیلی‌ها در غزه که تاریخ تاکنون به خود ندیده، فرامی‌خوانیم.»

لغو اهدای جام تورنمنت اردن درپی جنایت اسرائیل از دیگر تحولات حاشیه‌ای بمباران بیمارستان غزه بود و درپی جنایت امشب رژیم صهیونیستی و بمباران بیمارستانی در غزه، مراسم اهدای جام به تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان تورنمنت اردن لغو شد.

سردبیر سابق الجزیره نوشت: «امشب مردم جهان هلوکاست را به چشمان خود دیدند.» وضاح خنفر در ادامه نوشت: «این صهیونیست‌های مجنون می‌خواهند به زودی میزبان بایدن باشند، آیا از رهبران عرب صدایی در خواهد آمد؟ یا تسلیم بودن به یک صفت ذاتی برای آنها تبدیل شده است؟!»

اشرف القدره، سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در نتیجه بمباران بیمارستان المعمدانی بیش از ۱۰۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند. وی ادامه داد: در نتیجه بمباران این بیمارستان توسط ارتش اشغالگران قدس همچنان صدها نفر زیر آوار هستند.