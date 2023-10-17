دریافت 9 MB کد مطلب 5914623 https://mehrnews.com/x33hqC ۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۵۸ کد مطلب 5914623 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۵۸ تصاویر جانسوز داخل بیمارستان المعمدانی بعد از حمله موشکی تصاویری دلخراش از بیمارستان المعمدانی بعد از حمله موشکی جنایتکاران صهیونیستی کپی شد مطالب مرتبط مهاجرت نیم میلیون شهرکنشین صهیونیست از آغاز عملیات «طوفان الاقصی» حمله مردم اردن به سفارت رژیم صهیونیستی جنایت وحشیانه صهیونیستها/ بیش از ۸۰۰ نفر در بمباران بیمارستان المعمدانی شهید شدند+ فیلم و تصاویر موشکباران پیاپی تلآویو از سوی مقاومت فلسطین تظاهرات مردم در رام الله در واکنش به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی ۱۹۸ فلسطینی در ۲۴ ساعت گذشته به شهادت رسیدند آژیر خطر در تل آویو و پایگاه بلماخیم به صدا درآمد برچسبها رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی فلسطین طوفان الاقصی مقاومت فلسطین بیمارستان
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