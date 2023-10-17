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کد مطلب 5914623
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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۵۸

تصاویر جانسوز داخل بیمارستان المعمدانی بعد از حمله موشکی

تصاویر جانسوز داخل بیمارستان المعمدانی بعد از حمله موشکی

تصاویری دلخراش از بیمارستان المعمدانی بعد از حمله موشکی جنایتکاران صهیونیستی

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    نظرات

    • حمید IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
      0 0
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      من آماده جنگ با اسرائیل هستم بامن تماس بگیرید تمام آموزش های نظامی را دیده ام
    • شهروند IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      1 0
      پاسخ
      یا الله

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