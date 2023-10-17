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کد مطلب 5914658
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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۰:۰۷

بغض و گریه مجری شبکه سه به خاطر جنایات امشب رژیم صهیونیستی

بغض و گریه مجری شبکه سه به خاطر جنایات امشب رژیم صهیونیستی

بغض و گریه مجری شبکه سه به خاطر جنایات امشب رژیم صهیونیستی در غزه را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      54 42
      پاسخ
      از این درد اگر بمیریم کمه 😭😭
    • IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      57 42
      پاسخ
      اسراییل به فضل الهی باید نابود شود
      • زهرا IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
        22 25
        اسرائیل و حامیانش حتی اونایی که از جنایت هاشون یک سرسوزن ناراحت نمیشن ان شاالله
    • سعید IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      45 32
      پاسخ
      ما هم متاسفیم واقعا. لعنت خدا و مردم بر اسراییل ملعون و جانی و انشاالله بزودی سرنگونی میشن کامل این اسراییلیهای صهیون فاسدها و کثافتهای جانی .
    • IR ۰۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      52 26
      پاسخ
      یا مهدی یا صاحب الزمان جهان منتظر توست کشتار مسلمانان لحظه به لحظه داره آتش به جانمان میزنه کجایی مهدی جان مددی کن
    • علی نصرالهی IR ۰۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      16 15
      پاسخ
      ننگ بر اسراییل اقا جان مادرت زهرا ازن جهادم بده مردم غیور ایران منتظر چه هستیم یکی یه ریگ بزنیم اسراییل دفن شده تاکی تحمل...؟!
    • IR ۰۶:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      42 19
      پاسخ
      فاجعه نه بهتره بگیم جنایت ...
    • IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      74 38
      پاسخ
      می تونی داوطلب بشی برای جنگ چرا گریه می کنی؟
    • ناشناس IR ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      43 22
      پاسخ
      توف بر اسرائیل
    • . IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      46 29
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه مرگ بر اسرائیل مرگ ابدی
    • IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      25 14
      پاسخ
      لعنت بررژیم کودک کش اسراییل
    • سجاد IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      27 49
      پاسخ
      همه فلسطینی ها را پناهنده ایران کنید تا مشکلی پیش نیاید
    • رضوان AE ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      11 6
      پاسخ
      انا لله و انا الیه راجعون رژیم شیطانی صهیونیستی و آمریکای جنایتکار ، با شرارتها و حماقتهایشان و با دست خود ، نابودیشان را رقم می زنند.
    • حسین IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      38 23
      پاسخ
      مرگ براسراییل جنایت کار
    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      28 4
      پاسخ
      خدا نیامرزه کسی که این جنگ شروع کرد
    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      87 27
      پاسخ
      گریه کردن که فایده نداره.چادرت وبپیچ دورکمرت بروغزه بااسرائیل بجنگ
    • مصطفی IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      53 13
      پاسخ
      ما بغض گریه ندیدیم
      • بهار تبریز IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
        25 8
        دقیقا ایشون با حالتی معمولی داشتن صحبت میکردن
    • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      42 3
      پاسخ
      درود بر انسانهای ازاده
    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      14 8
      پاسخ
      لعنت بر اسرائیل درود بر انسان های ازاده و باشرف
    • سعید IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      38 4
      پاسخ
      روزی که حماس حمله رو شروع کرد اول باید فکر مردم بی دفاع رو میکرد که دارن قتل عام میشن
    • پویا RO ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      40 7
      پاسخ
      خواهران و برادران بسیجی الان موقع شهادت راه مبارزه بازه پس معطل چی هستید
    • ماری IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      24 4
      پاسخ
      مرغ همسایه غازه
    • فرید IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      42 11
      پاسخ
      اونایی که دم از شهادت میزنن و عاشق شهادتن الان وقتشه بلند شن برن تا شربت شهادتو بنوشن
    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      29 10
      پاسخ
      خیلی ناراحتی برو بجنگ تازه ما گریه ندیدیم
    • هدی US ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      16 11
      پاسخ
      اسرائیل جنایت کار، در حال نسل کشی است خدایا خودت به فریاد مظلومان برس

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