دریافت 6 MB کد مطلب 5914658 https://mehrnews.com/x33hrk ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۰:۰۷ کد مطلب 5914658 فیلم هنر فیلم هنر ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۰:۰۷ بغض و گریه مجری شبکه سه به خاطر جنایات امشب رژیم صهیونیستی بغض و گریه مجری شبکه سه به خاطر جنایات امشب رژیم صهیونیستی در غزه را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از تجمع مردم تهران در محکومیت جنایت امشب رژیم صهیونیستی تجمع مردم انقلابی تهران در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی تظاهرات مردم در رام الله در واکنش به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی تظاهرات گسترده در کشورهای منطقه همزمان با بمباران بیمارستان غزه برچسبها مقاومت فلسطین فلسطین برنامه تلویزیونی رژیم صهیونیستی مجری تلویزیون
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