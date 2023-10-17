  1. استانها
  2. تهران
۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۴۵

تجمع مردم تهران در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان

تجمع مردم تهران در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان

مردم انقلابی تهران در اعتراض به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان المعمدانی در میدان فلسطین تجمع کردند تا خشم و انزجار خود را از این اقدام رژیم کودک کش نشان دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارتش رژیم صهیونیستی در جنایتی وحشیانه بیمارستان المعمدانی غزه را بمباران کرد. در پی این اقدام مردم انقلابی تهران در اعتراض به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان المعمدانی در میدان فلسطین تجمع کردند تا خشم و انزجار خود را از این اقدام رژیم کودک کش نشان دهند.

لحظه به لحظه بر میزان جعمیت حاضر در تجمع خودجوش مردم تهران که از دقایقی پیش در میدان فلسطین آغاز شده است، اضافه می‌شود.

مردم خشمگین تهران با شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» جنایت امشب صهیونیست‌ها را محکوم کردند.

تجمع مردم تهران در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان

همچنین در پی جنایت جنگی و حمله وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی به بیمارستان غزه و نسل‌کشی مردم مظلوم و کشتار صدها مرد، زن و کودک بی‌گناه، دولت جمهوری اسلامی ایران با محکومیت این وحشی‌گری جنون‌آمیز، ۳ روز در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.

در همین رابطه وزیر بهداشت در برنامه به افق فلسطین گفت: در پی فاجعه تروریستی رژیم صهیونیستی در بیمارستان المعمدانی، جمهوری اسلامی ایران کاملاً آماده است که کادر سلامت را داوطلبانه عازم غزه کند.

بر اساس خبرهای رسیده از سایر استان‌های کشور، مردم انقلابی ایران در حمایت از فلسطین و مردم مظلوم غزه در شهرهای مختلف در حال تجمع و حمایت از غزه هستند.

محل‌های اجتماع از طرف نهادهای مربوطه در استان‌ها اعلام می‌گردد.

حرکت هزاران نفر از مردم تهران از میدان فلسطین به سمت سفارت فرانسه و انگلیس در محکومیت جنایت امشب رژیم صهیونیستی _ تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، خالد القدومی نماینده جنبش حماس در تهران ضمن حضور در تجمع خودجوش مردم تهران گفت: مردم غیور و قهرمان ایران شریف شما همیشه در خط اول از دفاع از مظلومین هستید.

امروز بیمارستان غزه که توسط مسیحیان و فلسطینی‌ها ساخته شده بمباران شد. این بیمارستان به عنوان پناهگاه برای شهروندان ما استفاده می‌شد و هزاران فلسطینی و شهروندان در آنجا بودند.

وی افزود: صلیب سرخ با مدیر این بیمارستان تماس گرفتند و به ایشان توضیح دادند که اسرائیلی‌ها به ما گفتند بیمارستان را بمباران نمی‌کنیم. لذا مردم ما برای استفاده از پناهگاه این بیمارستان به آنجا رفتند که نتیجه آن کشتار جمعی از طرف رژیم کودکش صهیونیستی بود.

تجمع مردم تهران در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان

هزاران نفر از مردم تهران که از ساعاتی پیش در محکومیت جنایات امشب رژیم صهیونیستی در میدان فلسطین تهران تجمع کرده بودند با راهپیمایی به سمت سفارت فرانسه و انگلیس به مقابل سفارت فرانسه در تهران رسیدند و با شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا حمایت دولت مکرون از جنایات صهیونیست‌ها را محکوم کردند.‌

همزمان با حضور گسترده مردم در مقابل سفارت انگلیس و فرانسه، در شهرهای دیگر نیز مردم در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان قیام کرده‌اند.

کد مطلب 5914650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • زاهدی GB ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      لعن و نفرین بر اسرائیل و این قوم منفور تاریخ بشریت. مرگ بر استکبار و صهیونیسم جهانی. درود به روان پاک شهدا راه حق

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها