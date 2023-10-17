تجمع مردم تهران در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، ارتش رژیم صهیونیستی در جنایتی وحشیانه بیمارستان المعمدانی غزه را بمباران کرد. در پی این اقدام مردم انقلابی تهران در اعتراض به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان المعمدانی در میدان فلسطین تجمع کردند تا خشم و انزجار خود را از این اقدام رژیم کودک کش نشان دهند.

لحظه به لحظه بر میزان جعمیت حاضر در تجمع خودجوش مردم تهران که از دقایقی پیش در میدان فلسطین آغاز شده است، اضافه می‌شود.

مردم خشمگین تهران با شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» جنایت امشب صهیونیست‌ها را محکوم کردند.

همچنین در پی جنایت جنگی و حمله وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی به بیمارستان غزه و نسل‌کشی مردم مظلوم و کشتار صدها مرد، زن و کودک بی‌گناه، دولت جمهوری اسلامی ایران با محکومیت این وحشی‌گری جنون‌آمیز، ۳ روز در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.

در همین رابطه وزیر بهداشت در برنامه به افق فلسطین گفت: در پی فاجعه تروریستی رژیم صهیونیستی در بیمارستان المعمدانی ، جمهوری اسلامی ایران کاملاً آماده است که کادر سلامت را داوطلبانه عازم غزه کند.

بر اساس خبرهای رسیده از سایر استان‌های کشور، مردم انقلابی ایران در حمایت از فلسطین و مردم مظلوم غزه در شهرهای مختلف در حال تجمع و حمایت از غزه هستند.

محل‌های اجتماع از طرف نهادهای مربوطه در استان‌ها اعلام می‌گردد.

حرکت هزاران نفر از مردم تهران از میدان فلسطین به سمت سفارت فرانسه و انگلیس در محکومیت جنایت امشب رژیم صهیونیستی _ تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، خالد القدومی نماینده جنبش حماس در تهران ضمن حضور در تجمع خودجوش مردم تهران گفت: مردم غیور و قهرمان ایران شریف شما همیشه در خط اول از دفاع از مظلومین هستید.

امروز بیمارستان غزه که توسط مسیحیان و فلسطینی‌ها ساخته شده بمباران شد. این بیمارستان به عنوان پناهگاه برای شهروندان ما استفاده می‌شد و هزاران فلسطینی و شهروندان در آنجا بودند.

وی افزود: صلیب سرخ با مدیر این بیمارستان تماس گرفتند و به ایشان توضیح دادند که اسرائیلی‌ها به ما گفتند بیمارستان را بمباران نمی‌کنیم. لذا مردم ما برای استفاده از پناهگاه این بیمارستان به آنجا رفتند که نتیجه آن کشتار جمعی از طرف رژیم کودکش صهیونیستی بود.

هزاران نفر از مردم تهران که از ساعاتی پیش در محکومیت جنایات امشب رژیم صهیونیستی در میدان فلسطین تهران تجمع کرده بودند با راهپیمایی به سمت سفارت فرانسه و انگلیس به مقابل سفارت فرانسه در تهران رسیدند و با شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا حمایت دولت مکرون از جنایات صهیونیست‌ها را محکوم کردند.‌

همزمان با حضور گسترده مردم در مقابل سفارت انگلیس و فرانسه، در شهرهای دیگر نیز مردم در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان قیام کرده‌اند.