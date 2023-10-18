جنایت بمباران بیمارستان غزه طومار صهیونیست ها را درهم خواهد پیچید

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بمباران بیمارستان المعمدانی غزه توسط جنگندههای رژیم صهیونیستی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیانیهای به شرح ذیل صادر کرد.
متن بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به شرح ذیل است.
بسم الله الرحمن الرحیم
جنایت ددمنشانه بمباران بیمارستان المعمدانی غزه توسط جنگندههای رژیم سفاک صهیونیستی و ادامه جنایتهای گسترده این رژیم کودک کش، علیه زنان، کودکان و غیر نظامیان از هولناکترین و وحشیانه ترین وقایع عصر ماست.
این جنایت ضد بشری در سایه حمایتهای آشکار کشورهای مدعی حقوق بشر و به واقع ضدبشری و ضداسلام، رقم میخورد و امروز سران دول استکباری و در رأس آن آمریکای جنایتکار در این خونریزیها سهیم هستند.
بی شک این کشتارها خشم مسلمانان و آزادیخواهان جهان را بر سر سفاکان آوار خواهد کرد و طومار ظلم و ستم آنان را درهم خواهد پیچید.
طوفان الاقصی برای فلسطین، عزت و عظمت به ارمغان آورده است و خون شهدای فلسطینی سیلاب ویرانگری برای صهیونیستها و جبهه ظلم جهانی خواهد شد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن توحش و سبعیت رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان و به شهادت رساندن مردم، مجروحان و کادر پزشکی اعلام میدارد:
ظلم و ستم و زورگویی پایدار نمیماند و ایمان و اراده متکی به امداد الهی سرانجام پیروزی را محقق خواهد کرد. قدرت، قوّت و اقتدار جبهه مقاومت، ثمره مجاهدت و شهادت طلبی است و این حقیقت هر روز روشنتر میشود که ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد.
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