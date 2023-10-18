هدف قرار دادن بیمارستان المعمدانی موجب تألم خاطر جهانیان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح خوش مشرب معاون اجرایی دارالقرآن خانه کارگر کشور گفت: جنایت ددمنشانه رژیم کودک کش صهیونیستی در هدف قرار دادن بیمارستان المعمدانی که موجب تألم خاطر جهانیان شد و بیش از ۱۰۰۰ زن و کودک بی دفاع را که برای درمان آسیب‌هایی متحمل شده از آن رژیم در آن بیمارستان بستری بودند را محکوم می نمائیم.

معاوون اجرایی دارالقرآن ادامه داد: نوید این را می‌دهیم که این جنایت پایان صبر و حوصله جبهه مقاومت را درپی خواهد داشت که حضرت آقا هم در دیدار با نخبگان به این موضوع اشاره کرده اند که "اگر این وحشی‌گری‌ها ادامه یابد، مسلمانان جهان و نیروهای مقاومت بی‌تاب می‌شوند و دیگر کسی نمی‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد "به لطف الهی و با همت جوانان غیور جبهه مقاومت این جنایت عظمای رژیم غاصب صیهونیستی آغازی بر پایان این غده‌ی سرطانی در منطقه است.

وی افزود: رژیمی که هیچیک از کنوانسیون‌های بین المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و بعد از هدف قراردادن منازل مسکونی و افراد غیر نظامی که آسیب رساندن به آنان ممنوع است این بار بیمارستانی را هدف قرارداد که طبق قوانین صلیب سرخ بیمارستان‌ها باید در همه جنگ‌ها مصون بمانند.

وی در آخر افزود: آن هم بیمارستانی که خود رژیم صیهونیستی با تزویر به مردم غزه اعلام کرده بود که اگر می‌خواهند از کشتار بی رحم آنان در امان باشند به بیمارستان المعمدانی مراجعه کنند.