حمله مقاومت لبنان به مواضع نظامیان صهیونیست/ انهدام تانک «مرکاوا»

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از حزب الله لبنان گزارش داد: نیروهای مقاومت اسلامی لبنان یک تانک مرکاوا متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در پایگاه مرزی الراهب مقابل منطقه عیتا الشعب هدف قرار دادند.

در جریان این حمله صهیونیست‌های مستقر در تانک اسراییلی به هلاکت رسیده و برخی از آنها زخمی شدند.

مقاومت در جنوب لبنان بیش از ۷ موضع متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را طی ساعات گذشته هدف قرار داده و اکثر دوربین‌های کارگذاشته شده توسط این رژیم در این منطقه از کار افتاده اند.

این عملیات توسط گروه‌های شهید حسین الطویل و شهید مهدی عطوی با شلیک سه موشک هدایت شونده صورت گرفت. ارتش رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد که در جریان این حمله موشکی چهار تن از نظامیان اشغالگر زخمی شده‌اند.

حزب الله لبنان چند روز قبل نیز فیلم لحظه هدف قرار دادن تانک‌های مرکاوای رژیم صهیونیستی در پایگاه حانیتا را منتشر کرده بود. در این عملیات یک فرمانده نظامی صهیونیست به هلاکت رسید و چهار نفر دیگر نیز به شدت زخمی شدند.

سه روز قبل نیز ۵ موشک ضدتانک از لبنان به سوی اراضی اشغالی شلیک شد. خبرنگار الجزیره گزارش داد که الجلیل غربی واقع در شمال اراضی اشغالی با بیش از ۱۰ فروند موشک که از سوی جنوب لبنان پرتاب شده بودند هدف قرار گرفته شد.