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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۳

دعوت دانشگاه آزاد برای حضور در تجمع حمایت از مردم مظلوم غزه

دعوت دانشگاه آزاد برای حضور در تجمع حمایت از مردم مظلوم غزه

دانشگاه آزاد اسلامی از دانشگاهیان دعوت کرد در تجمعات حمایت از مردم مظلوم غزه حضور یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فرزاد جهان‌بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از تمامی دانشگاهیان دعوت کرد در تجمعات حمایت از مردم مظلوم غزه که ظهر امروز در مساجد دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود، حضور یابند.

در متن پیام دکتر جهان بین آمده است:

«باسمه تعالی

وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون (شعرا - ۲۲۷)

نسل‌کشی آشکار کودکان، زنان و مردم مظلوم غزه، بار دیگر دنائت و حرام‌زادگی صهیونیست‌های غاصب و حامیان آنها را نشان داد و اوج این دنائت، حمله به بیمارستان و کشتار مجروحین و خانواده‌های آنان بود که در هر مرام و مکتب و دینی مطرود است. البته این اقدامات از باب «الغریق یتشبث بکل حشیش» که «غریق برای نجات دست به هر کاری می‌زند»، نشان می‌دهد که فروپاشی این رژیم غاصب بیش از هر زمانی نزدیک شده است.

امروز موج خروش، فریاد و ناله‌های آزادیخواهان و شرافتمندان جهان، مرهمی بر دل‌های سوخته و قوتی برای مجاهدان و جبهه مقاومت خواهد بود. از این رو از همه دانشگاهیان دعوت می‌شود امروز با حضور در مساجد دانشگاه و بعد از اقامه نماز ظهر و عصر، حمایت از مردم غزه و برائت و انزجار از رژیم پست، کودک‌کش، نژادپرست و جعلی صهیونیستی را با صدای بلند اعلام کنند.

همچنین از تمامی دانشگاهیان دعوت می‌شود همگام با مردم شریف در هر شهری در تجمعات حضور پیدا کنند و روسای واحدها و استان‌ها هرگونه اقدام تمهیدساز را به صلاحدید انجام دهند.»

کد مطلب 5914968

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