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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۲

جمشیدی:

جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان غزه نسل‌کشی است

جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان غزه نسل‌کشی است

معاون امور سیاسی دفتر رئیس‌جمهور اقدام رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان غزه را جنایت جنگی و اقدامی برای نسل‌کشی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمشیدی در واکنش به حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه گفت: این حادثه دلخراش را تسلیت عرض می‌کنم. از نظر جمهوری اسلامی ایران این یک جنایت جنگی و اقدامی برای نسل‌کشی است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا با همکاری همه کشورها به ویژه کشورهای اسلامی تلاش‌های حداکثری را برای آزادی ملت فلسطین و احقاق حقوق آنها انجام دهد.

معاون امور سیاسی دفتر رئیس‌جمهور بیان کرد: رئیس جمهور در بیانیه‌ای که دیشب منتشر شد تاکید کرد که اجلاس اضطراری سازمان همکاری‌های اسلامی در سطح سران برگزار و تصمیمات جدی در این ارتباط گرفته شود.

جمشیدی ادامه داد: رئیس جمهور همچنین از کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی دعوت کرد که سفرای رژیم صهیونیستی از کشورهای خودشان اخراج کنند.

وی بیان کرد: این اقدام نشان دهنده میزان جدیت کشورها در تلاش برای احقاق حقوق ملت فلسطین تلقی می‌شود.

کد مطلب 5915027
هادی رضایی

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    نظرات

    • مرتضی IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
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      پاسخ
      سلام. لطفا بجای حرف زدن اقدام کنیم. اين همه کشور اسلامی بخدا هر کشوری ۱۰تا موشک بزنه اسرائیل جنایتکار از بین میره

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