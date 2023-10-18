به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمشیدی در واکنش به حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه گفت: این حادثه دلخراش را تسلیت عرض می‌کنم. از نظر جمهوری اسلامی ایران این یک جنایت جنگی و اقدامی برای نسل‌کشی است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا با همکاری همه کشورها به ویژه کشورهای اسلامی تلاش‌های حداکثری را برای آزادی ملت فلسطین و احقاق حقوق آنها انجام دهد.

معاون امور سیاسی دفتر رئیس‌جمهور بیان کرد: رئیس جمهور در بیانیه‌ای که دیشب منتشر شد تاکید کرد که اجلاس اضطراری سازمان همکاری‌های اسلامی در سطح سران برگزار و تصمیمات جدی در این ارتباط گرفته شود.

جمشیدی ادامه داد: رئیس جمهور همچنین از کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی دعوت کرد که سفرای رژیم صهیونیستی از کشورهای خودشان اخراج کنند.

وی بیان کرد: این اقدام نشان دهنده میزان جدیت کشورها در تلاش برای احقاق حقوق ملت فلسطین تلقی می‌شود.