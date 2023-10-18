به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ریاست جمهوری سوریه امروز چهارشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: جنایت جانیان صهیونیست در هدف قرار دادن بیمارستان المعمدانی در نوار غزه یکی از وحشیانه ترین جنایات ضدبشری در عصر حاضر و خونبارترین آنها به شمار میرود.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: سوریه این جنایت علیه صدها بی گناه در غزه را یک اقدام وحشیانه محسوب میکند که بیانگر میزان حقد و کینه رژیم صهیونیستی است؛ رژیمی که جنایاتش از بالاترین درجات کشتار و تجاوز فراتر رفته است.
در این بیانیه آمده است: این جنایت وحشیانه یادآور جنایات رژیم صهیونیستی در زمان تأسیس آن و انعکاس دهنده تصویر آشکاری از تداوم مسیر گروههایی است که این رژیم جنایتکار را تأسیس کرده اند.
در بیانیه ریاست جمهوری سوریه تصریح شده است: دمشق، کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا را مسئول این جنایت و دیگر جنایات رژیم صهیونیستی میداند چرا که آنها حامی تل آویو در تمام عملیات کشتار سازماندهی شده علیه ملت فلسطین هستند.
مقامات سوریه به دنبال هدف قرار گرفتن بیمارستان المعمدانی و کشتار وحشیانه صدها فلسطینی مستقر در این بیمارستان، سه روز عزای عمومی اعلام کردند.
همچنین در پی جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه و شهادت بیش از ۸۰۰ نفر، هزاران نفر از مردم خشمگین ترکیه مقابل پایگاه «راداری کورجیک» آمریکا تجمع کردند و علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی شعار دادند.
به نوشته وبسایت شبکه تلویزیونی «تله ۱» ترکیه، در ادامه محکومیتهای جنایت تازه رژیم صهیونیستی در غزه، نزدیک به ۲ هزار نفر از مردم ترکیه در استان مالاتیا خودجوش به خیابانها آمدند و پس از آن در مقابل پایگاه نظامی آمریکا تجمع کردند و پرچم رژیم صهیونیستی را نیز به آتش کشیدند.
براساس تأیید وزارت بهداشت فلسطین، تمام قربانیان حمله وحشیانه صهیونیستها به بیمارستان «المعمدانی» در نوار غزه، «غیرنظامی» بودند.
سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در گفتوگو با الجزیره گفت: همه کسانی که در حمله به بیمارستان غزه شهید شدند، غیرنظامی بودند. همچنین تمام زخمیها نیز غیرنظامی هستند.
وی تاکید کرد: در هیچکدام از جنگهای قبلی بین فلسطینیان و اسراییلی ها ، هرگز این بیمارستان هدف حمله قرار نگرفت. اما حالا نگران سایر بیمارستانها در غزه هستیم.
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