دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن محکوم کردن حمله تروریستی اسرائیل به بیمارستان المعمدانی غزه تصریح کرد: این جنایت نشان داد که دیگر جایی برای صهیونیست‌های غاصب و افسارگسیخته در این منطقه وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی، دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه را که به شهادت و زخمی شدن صدها تن از زنان و کودکان و مردم بی گناه و غیرنظامی بی دفاع انجامید، به شدت محکوم کرد.

مشاور مقام معظم رهبری افزود: این جنایت نشان داد که دیگر جایی برای صهیونیست‌های غاصب و افسارگسیخته در این منطقه وجود ندارد.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جنایت بی‌سابقه در بیمارستان المعمدانی غزه که به شهادت و مجروح شدن صدها تن از مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین انجامید، در تاریخ معاصر بی‌سابقه است و این جنایت شنیع نشان داد که دیگر هیچ جایی برای صهیونیست‌ها در این منطقه بسیار مهم و مقدس و خاستگاه پیامبران الهی وجود ندارد.

جنایتکاران جهانی چون آمریکا که بی دریغ از این رژیم جعلی حمایت می‌کنند و پایه گذاران جنایات بشری تاریخ معاصر و متاخر، یعنی انگلیسی‌ها نقش اساسی در ایجاد این پایگاه ترور، وحشت، کودک کشی، آدم کشی و نفی بلد مردم بی گناه دارند و مقصران اصلی این طراحی جنایتکارانه هستند.

بی تردید هیچ راهی جز ریشه کن کردن این غده سرطانی وجود ندارد و حامیان این دیوسیرتان بشرنما بدانند این اعمال شقاوت آمیز تیر خلاصی است بر پیکر صهیونیزم و قطعاً صبر مسلمانان و آزادی خواهان جهان دیگر لبریز شده و به توصیه‌های سازش کاران اعتنا نخواهند کرد و بی تردید روزهای پایانی عمر این رژیم سفاک خواهد بود و انشالله با نابودی آنها هر چه زودتر مسلمانان جهان در مسجد الاقصی نماز خواهند خواند.

صهیونیست‌ها یقین بدانند که مسلمانان با دست خالی توانسته‌اند رژیم اشغال گر و حامیان آن‌ها را این چنین ذلیل کنند و به زودی از سرزمین‌های اسلامی ریشه کن خواهند شد.

ان شاالله

علی اکبر ولایتی

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی