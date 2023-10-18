به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: این ماشین جنگی تا بن دندان مسلح صهیونیستی کشتار بی‌رحمانه را وارد روز یازدهم کرد و حمله به مناطق غیرنظامی و به کودکان و زنان و عموم مردم همچنان ادامه دارد.

وی‌افزود: متأسفانه نهادهای متولی مدعی دفاع از صلح و حقوق بشر و انسانیت، تماشاچی این حجم از درنده‌خویی و وحشی‌گری این پادگان نظامی شده‌اند و این حجم از کشتار خبرنگاران، زنان، کودکان، نیروهای امدادی و حمله به مدرسه و کلیسا را شاهد هستیم.

بهادری جهرمی تاکید کرد: اگر اینها مصداق جنایت نیست، جنایت چه چیزی است؟ دیوان بین‌المللی کیفری کجاست و چرا ۹ سال به پرونده ملت مظلوم فلسطین علیه رژیم اسرائیل برای تجاوز قبلی رسیدگی نکرده و اینها موجب تشدید وحشی‌گری این رژیم منحوس شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: این سلاح‌های کشتارجمعی و وحشیانه چگونه در اختیار اسرائیل قرار می‌گیرد؟ ایالات متحده باید پاسخ بدهد.

بهادری جهرمی گفت: در وحشی‌ترین ادوار تاریخ هم برخی خطوط قرمز در جنگ‌ها رعایت می‌شد و این جنایت علیه بشریت باورکردنی نیست. تاریخ چگونه درباره کسانی که این ایام را دیدند و سکوت کرده و ندای مظلوم را نشنیدند، قضاوت خواهد کرد؟

سخنگوی دولت اذعان داشت: انسان از دیدن این صحنه‌ها شوکه می‌شود و این‌ها بنیان‌های نظام حقوقی جهانی را از بین می‌برد و ریشه این ساختارها را می‌زند.

وی گفت: آمریکا، انگلستان و سایر شرکای رژیم صهیونیستی شریک این جرم هستند و آه مظلوم گریبان آنها را خواهد گرفت. اگر امروز زمان اتحاد جامعه جهانی برای از بین بردن این ماشین جنگی نرسیده، چه زمانی خواهد رسید؟

سخنگوی دولت اذعان داشت: امروز اجلاس شورای اجرایی سازمان همکاری اسلامی است و خود این سازمان هم باید تشکیل جلسه دهد و به این مسائل ورود کند.



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