ستاره دنباله دار پس از انفجار شاخ درآورد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، در این رویداد مانند انفجار قبلی، ابری از یخ و گاز منتشر شد که شبیه دو شاخ عظیم است.

شی آسمانی مذکور به نام ۱۲P/Pons-Brook یک ستاره دنباله دار آتشفشانی سرد با هسته ای جامد با قطر حدود ۳۰ کیلومتر دارد. داخل ستاره دنباله دار نیز با ترکیبی از یخ، گرد و غبار و گازی به نام کرایوماگما(cryomagma)پرشده است. هسته با ابری از نوعی گاز به نام کما احاطه شده که به داخل ستاره دنباله دار نشت می کند.

هنگامیکه اشعه های خورشیدی به داخل ستاره دنباله دار اصابت می کنند، نیروی فشار تجمیع و شی آسمانی منفجر می شود. در این رویداد مواد یخ زده داخل ستاره دنباله دار از شکاف هایی بزرگ در پوسته هسته به فضا پرتاب می شوند.

طبق تحقیق بنیاد ستاره شناسی انگلیس(BAA)محققان در ۵ اکتبر و پس از آنکه ستاره دنباله دار به دلیل بازتاب نور اضافی گاز کمای منبسط و چند برابر درخشان‌تر شد، فوران بزرگی در ۱۲P شناسایی کردند.

طی چند روز بعد گاز کما منبسط تر شد و به شکل شاخ هایی عجیب درآمد. به گفته ریچارد مایلز ستاره شناسBAA، شکل عجیب ستاره دنباله دار به دلیل ناهماهنگی در شکل هسته ۱۲P ایجاد شده است.

احتمالا بخشی از گاز خروجی به دلیل ضربه هسته مسدود شده است. همزمان با منبسط شدن گاز از ستاره دنباله دار شکل آن نیز قابل توجه تر می شود.

۱۲Pهم اکنون داخل منظومه شمسی است و ۲۱ آوریل ۲۰۲۴ میلادی فاصله آن تا زمین به کمترین حد می رسد به طوریکه می توان با چشم غیر مسلح آن را دید. پس از آن ستاره دنباله دار به سمت بخش خارجی منظومه شمسی می رود و تا ۲۰۹۵ قابل مشاهده نخواهد بود.