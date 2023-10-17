تلسکوپ فضایی جیمز وب «کریستال کوارتز» را در یک سیاره کشف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، دانیل گرنت از دانشگاه بریستول در انگلیس و رهبر پژوهش جدید در بیانیه ای در این باره می گوید: ما با بررسی مشاهدات تلسکوپ فضایی هابل متوجه شدیم ذراتی هوابرد در اتمسفر سیاره وجود دارد، اما انتظار نداشتیم آنها از جنس کوارتز باشند.

WASP-17b یک سیاره خارق العاده است که هر مدار آن دور ستاره اش ۳.۷ روز طول می کشد. این سیاره در فاصله ۷.۸ میلیون کیلومتری ستاره اش قرار داد. این ستاره به نوبه خود نیز ۱۳۰۰ سال نوری از زمین دور است. WASP-17b چنان به ستاره میزبان خود نزدیک است که دمای آن طی روز به ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد می رسد.

از آنجا که اتمسفر این سیاره خارج از منظومه شمسی بسیار داغ است، عرض WASP-17b حدود ۲۸۵ هزار کیلومتر بیشتر شده که ۲ برابر قطر مشتری است.

محققان این سیاره را با روش ترانزیت و با ابزار MIRI رصد کرده اند. همزمان با گذر سیاره خارج از منظومه شمسی از جلوی ستاره اش ابزار تلسکوپ فضایی جیمز وب تشخیص داد نور ستاره با یک سیاره گازی مسدود شده است .

بخش اعظم WASP-17b از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است. تلسکوپ جیمز وب دی اکسید کربن، بخار آب و در طول موج ۸.۶ میکرون نشانگرهای فرایند جذب کریستال های خالص کوارتز را ردیابی کرد. این داده ها در کنار مشاهدات پیشین تلسکوپ هابل نشان داد کریستال ها احتمالا شکلی نوک تیز دارند و اندازه آنها حدود ۱۰ نانومتر است.

کوارتز نوعی از سیلیکات است که غنی از سیلیکا و اکسیژن است.