بیانیه سازمان اوقاف و امور خیریه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اوقاف و امور خیریه با صدور بیانیه ای جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کرد.



بیانیه سازمان اوقاف و امور خیریه در محکومیت جنایات اخیر رژیم صهیونیستی به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة

اکنون که پس از هفتاد و اندی سال ظلم و جنایت و کشتار مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین به ویژه زنان و کودکان، به دست رژیم غاصب صهیونیستی، این رژیم در سراشیبی سقوط قرار گرفته و به خیال جبران شکست غیرقابل ترمیم و حفظ جایگاه پوشالی و بازگرداندن آبروی از دست رفته خود، دیوانه وار به کشتن انسان‌های بی‌گناه و بی‌دفاع غزه با انواع سلاح‌های کشتار جمعی نامتعارف، روآورده و با قطع راههای ارتباطی به غزه، از کمک‌رسانی مردم کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی جلوگیری می‌کند، باید بداند که آتش خشم مردم مسلمان، هنوز زبانه نکشیده و به زودی با پاسخ قاطع و دندان‌شکن جبهه مقاومت روبرو خواهد شد.

سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن حمایت از مردم مظلوم فلسطین و به ویژه ساکنان بی‌دفاع غزه و محکومیت اقدامات رژیم کودک‌کش و خونریز اسرائیل، ضمن ابراز همدردی با بازماندگان شهدای غزه و مشارکت در عزای عمومی، به وظیفه انسانی اسلامی خود عمل نموده و با برگزاری مراسمی همزمان در سراسر کشور در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی، ضمن بزرگداشت یاد و نام شهدای مظلوم غزه، با شعار «کربلای غزه» انزجار خود را از ظلم و جنایت، مخصوصاً از اقدامات اخیر رژیم منحوس اسرائیل و حامیان آن به ویژه کشورهای غربی و آمریکای جنایتکار اعلام نموده و از هرگونه حمایت و کمک به مردم فلسطین علی‌الخصوص ساکنان غزه دریغ نخواهد نمود.

یقیناً آه مظلومان و خون‌های به ناحق ریخته شده اخیر در غزه، گریبان متجاوزان و مستکبران را خواهد گرفت و مسیر جریان جبهه مقاومت اسلامی را هموارتر نموده و وعده الهی و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین را به زودی تحقق خواهد بخشید. والسلام علی الشهدا و الصدیقین