به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مردم تونس امروز در «سیدی بوزید» در حمایت از ملت فلسطین به خیابان‌ها آمدند.

راهپیمایی مردم تونس در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان برگزار شد. تونسی‌ها در این راهپیمایی با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین شعار دادند: «مردم خواهان آزادسازی فلسطین هستند».

از سوی دیگر مردم لبنان در استان النبطیه و البقاع واقع در جنوب این کشور برای حمایت از مردم فلسطین و عملیات طوفان الاقصی راهپیمایی برگزار کردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

یک راهپیمایی نیز در میدان الشهدا واقع در صیدا با عنوان «خشم عمومی» علیه جنایات رژیم صهیونیستی برگزار شد.

شب گذشته همزمان با بمباران بیمارستان غزه و شهادت صدها نفر در این حادثه، مردم تونس شبانه به خیابان آمده و تظاهرات گسترده‌ای صورت گرفت.

ساکنان پایتخت اردن و کرانه باختری نیز به خیابان آمده و به این جنایت وحشیانه اعتراض کردند.

یونیسف بمباران بیمارستان معمدانی و به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان فلسطینی در داخل آن را شدیداً محکوم کرد و خواستار آتش‌بس فوری در غزه شد.

«قیس سعید» رئیس جمهور تونس در جریان نشست فوق العاده شورای امنیت ملی این کشور در خصوص فلسطین که بامداد امروز چهارشنبه برگزار شد در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان فلسطینی تاکید کرد: جامعه بین الملل باید به وظایف خود عمل کرده و قوانین بشردوستانه را در قبال ملت فلسطین اجرا کند. چه بهانه‌ای ممکن است از سوی کشورهای جهان در خصوص هدف قرار گرفتن کودکان در منازلشان و یا در بیمارستان‌ها مطرح شود؟

وی افزود: ما شاهد پراکنده شدن پیکرهای فلسطینی‌های بی گناه در هر مکانی هستیم. ملت تونس مانند هر ملت آزاده ای در جهان حق دارد حمایت ثابت خود را از حقوق ملت فلسطین اعلام کند.