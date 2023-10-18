به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مشترک آیت‌الله علی خاتمی و محسن افشارچی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، آمده است: جنایات شیطانی رژیم کودک‌کش صهیونیستی که به بهانه مقاومت و ایستادگی مردم غزه در برابر حق قانونی خود آغاز شده است روز به روز وحشیانه‌تر و بی‌رحمانه‌تر می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار زنجان در بیانیه مشترک خود عنوان کردند که رژیم کودک‌کش صهیونیستی می‌پندارد با این جنایات شیطانی می‌تواند لکه ننگ شکست طوفان الاقصی را جبران کند درحالی‌که به فرموده مقام معظم رهبری «در این قضیّه پانزدهم مهر به این طرف، رژیم غاصب صهیونیستی، هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ اطلاعاتی، یک شکست غیرقابل ترمیم خورده و ضربه‌ای است که به این آسانی قابل جبران نیست.»

در این بیانیه آمده است: راهبرد «قتل عام» به خیال ترمیم «شکست ترمیم‌ناپذیر» و حمله غیرانسانی رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در غزه و شهادت صدها زن و کودک و انسان بی‌دفاع نشان داد که سکوت در برابر جنایت‌های این رژیم موجب جری‌تر و وحشی‌تر شدن آن می‌شود و باید جبهه مقاومت اسلامی و کشورهای مسلمان قاطعانه در برابر این جنایات واکنش نشان دهند.

خاتمی و افشارچی افزودند: در این راستا مردم غیور و همیشه در صحنه زنجان در حمایت از مردم بی‌پناه، مظلوم و مقتدر غزه به میدان خواهند آمد و با حضور حماسی خود اجازه وحشی‌گری و جنایات بیشتر را به این رژیم کودک‌کش نخواهند داد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان و همچنین استاندار زنجان تاکید کردند: اینجانبان اقدامات ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی که خلاف فطرت پاک انسانی است را محکوم کرده و اعلام می‌داریم ترکیدن بغض چندین ساله ملت مسلمان و استوار فلسطین که در روزهای گذشته تحت عنوان طوفان الاقصی نمایان شد و بزرگترین ضربه حیثیتی را به هیبت پوشالی رژیم تا دندان مسلح صهیونیستی نمایان ساخت، اولین گام برای فروریختن بنیان‌های سست این رژیم کودک‌کش است.