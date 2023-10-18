به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، در این بیانیه آمده است: اقدامات وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی در چند روز اخیر بویژه اقدام شب گذشته در حمله به بیمارستان غزه، اوج خباثت این رژیم آدم‌کش را نشان داد.

در این بیانیه آمده است: سکوت جامعه بین الملل در این حوادث، نشانگر همدستی آنها با این رژیم در آغشته شدن به خون هزاران تن از مردم مظلوم فلسطین است.

این بیانیه می‌افزاید: جنایت بیش از ۷۰ ساله رژیم صهیونیستی علیه این ملت مظلوم در زمان های مختلف اعم از تحریم غذا، دارو، برق و آب، غزه را به زندانی روباز برای آنها تبدیل کرده است. مقصر جلوه دادن فلسطین، بمباران بی‌سابقه مناطق مسکونی، اخراج اجباری از محل سکونت‌ و بمباران همان مناطقی که پیشتر منطقه امن اعلام شده، مقدمه‌ای برای پاکسازی نسلی است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: بی‌شک وظیفه کنونی جامعه اسلامی بویژه کشورهای عربی، حمایت از جبهه مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی و اقدام عملی علیه جنایات رژیم سفاک و کودک‌کش صهیونیستی است.

این بیانیه می‌افزاید: اتحاد ملت‌های مسلمان در این جریان، سرآغاز شکست هیمنه پوشالی اسرائیل غاصب است؛ همان طور که به فرموده حضرت امام خمینی (ره) اگر مسلمین مجتمع بودند یک سطل آب به اسرائیل می ریختند؛ او را سیل می‌برد.

اداره کل تبلیغات اسلامی و نهضت پیشرفت بانوان استان یزد همانند مردم شهیدپرور دارالعباده و دارالعلم یزد، حمایت همه‌جانبه و همیشگی خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام داشته و از همه دولت‌های عربی و اسلامی، چهره های تأثیرگذار و سازمان های بین المللی و حقوق بشری می خواهد که در برابر این جنایات هولناک، سکوت و مصلحت را کنار گذاشته و حمایت کامل و عاجل سیاسی، مادی و معنوی را از مجاهدان فلسطینی و مردم مظلوم غزه به عمل آورند.