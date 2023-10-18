انتشار تازه ترین جزییات از آلبوم محمد معتمدی با یک گروه هلندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای اثر، آلبوم «انتظار» که پروژه‌ای حاصل همکاری محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی و گروه «رامبراند تریو» است هفته گذشته در هلند رونمایی و منتشر شد.

آلبوم انتظار در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱ در شهر آمستردام در کلیسایی قدیمی به نام «اُرگل پارک» و به صورت زنده و تک برداشتی ضبط شده است. شرکت هلندیِ «جاست لیسن ریکوردز» ناشر این آلبوم است و صدابرداری زنده این آلبوم را هم برعهده داشته است.

در اجرای آلبوم «انتظار» از سازهای قدیمی، اُرگ‌های قدیمی، هارپسیکوردهای قدیمی و سازهای باستانی و قدیمی اروپایی استفاده شده است.

محمد معتمدی و رامبراند تریو، در روز سه‌شنبه ۱۰ اکتبر در شهر خرونینگن اجرایی از این اثر را به صحنه بردند.

همچنین مراسم رسمی رونمایی از آلبوم «انتظار» روز چهارشنبه ۱۱ اکتبر در شهر آمستردام هلند برگزار شد. این مراسم در کلیسایِ «اُرگل پارک» همان جایی که ضبطِ آلبوم انجام شده، برگزار شد.

آلبوم «انتظار» هفت قطعه دارد، که عنوان و توضیح هر قطعه به این شرح است:

نخستین آهنگ «انتظار» نام دارد که آهنگی ترکی است. قطعه بعدی «از خون جوانان وطن» نام دارد؛ در این قطعه از شعر معروف عارف قزوینی در تصنیف معروفی با همین نام استفاده شده ولی در اینجا شعر به صورت بداهه و آوازی اجرا شده است.

تصنیف «بهار دلکش»؛ این قطعه با برداشتی تازه و ملودیِ جدیدی نسبت به تصنیفِ قدیمیِ «بهار دلکش» اجرا شده است.

آهنگ «کوزه‌گر» آوازخوانی بداهه براساس اشعار خیام است. «دمی با هم به سر بردن» با غزلی از حافظ اجرا شده و شامل آواز و همراهی سازهای پرکاشن و بدون حضور سازهای ملودیک است.

«در میان باغ» قطعه‌ای آوازی است با شعری از حافظ. قطعه پایانی این آلبوم هم به دکلمه یکی از غزل‌های حافظ اختصاص دارد. محمد معتمدی در این قطعه غزلی از حافظ را با مطلعِ «نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر» با موسیقی رامبراند تریو دکلمه کرده است.

آلبوم «انتظار» در حال حاضر در بازار بین‌المللیِ موسیقی منتشر شده است و به زودی در بسترِ پلتفورم‌های داخلی هم در اختیار علاقه‌مندان به موسیقی قرار می‌گیرد.

در کارنامه هنری محمد معتمدی آثار ماندگاری وجود دارد که برخی از آنها حاصل همکاری با گروه‌ها و هنرمندان خارجی است. پیش‌بینی می‌شود که همکاری جدید محمد معتمدی با «رامبراند تریو» آغازگر فصل جدیدی از فعالیت‌های این خواننده موسیقی ایرانی باشد.