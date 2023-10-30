معرفی چند آلبوم موسیقی در بازار فروش/ حضور موسیقی ایرانی پررنگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنج آلبوم موسیقایی مختلف طی روزهای گذشته با هنرمندی و آهنگسازی امیرآرش قاسمی، صائب کاکاوند، پیمان اسحاقی، مسعود تدینی، علیرضا وکیلی منش، فراز کاویانی و حسین علیشاپور در دسترس مخاطبان و علاقه مندان قرار گرفته اند.

«فصل باران»؛ گَشتی متفاوت در حال و هوای موسیقی ایرانی

آلبوم «فصل باران» یکی از مجموعه های تازه منتشر شده در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی ایران است که به آهنگسازی فراز کاویانی و خوانندگی حسین علیشاپور در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

«فصل باران» با شعر مولانا، «کوی میکده» با شعر حافظ، «ضربی و آواز» با شعر مولانا، «نهور - قطعه بی کلام»، «خیال خوش» با شعر مولانا، «دل رنجور» با شعر مولانا اسامی قطعات گنجانده شده در این آلبوم را تشکیل می دهند.

فراز کاویانی، فاطمه کریمی، غزل شکری، نرگس فیض نوازندگان تنبور، داود ورزیده نوازنده نی، کورش دانایی نوازنده بم تار و تمبک، همایون پشتدار نوازنده کمانچه، حسین رضایی نیا نوازنده دف، صادق نوری صدابردار، میکس و مسترینگ عوامل اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.

«سرگشته»؛ شنیدن «سنت گرایی» و «نوگرایی» در یک آلبوم

«سرگشته» عنوان یکی دیگر ازآلبوم های تازه منتشرشده است که به آهنگسازی پیمان اسحاقی و تنظیم و میکس اسماعیل طاوسیان منتشر شده است.

«سرآغاز»، «سرگشته»، «گمگشته»، «رها»، «ترنم یاد»، «آرزو گم کرده»، «ورطه خیال» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند. ضمن اینکه پیمان اسحاقی نوازنده کمانچه، اسماعیل طاوسیان نوازنده پیانو و سازهای الکترونیک، مهدی خیابانی نوازنده تمبک گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.

در توضیح این آلبوم آمده است: «آلبوم سرگشته حاصل پیوند ۲ دیدگاه سنت گرایی و نوگرایی در عرصه موسیقی بی کلام ایرانی است. خاستگاه مولف برای ایجاد فضای جدید موسیقایی در قالب واریاسیون های مختلف موسیقی ایرانی با سازکمانچه به همراهی سازهای الکترونیکی است که برای تلفیق این نوع موسیقی در اکثر قطعات، تمرکز روی نقاط مشترک گام های موسیقی غربی و دانگ های موسیقی ایرانی بوده و در تنظیم قطعات از ژانرهای مختلف موسیقی اعم از «امبینت» و «راک» استفاده شده است تا مخاطب امروزی موتیف های موسیقی ایرانی را با تنظیم جدیدی بشنود و ارتباط برقرار کند. در اکثر قطعات آلبوم ساختار اثر همانند آثار هنرهای کلاسیک بر اصل سرآغاز، روند به سمت اوج و در نهایت فرود به مقام یا ایستگاه آغازین خود استوار است.»

«چَه مَه را»؛ تولید چند موسیقی بر اساس «چهار فصل» و «هفت دستگاه»

آلبوم «چَه مَه را» عنوان یکی دیگر از مجموعه های موسیقایی است که با هنرمندی صائب کاکاوند در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

این مجموعه موسیقایی شامل ۱۲ قطعه براساس ماه های سال شمسی، هفت دستگاه موسیقی و پنج آواز موسیقی کلاسیک ایران با سازهای سه تار، بم تار، شور انگیز و تار است که توسط صائب کاکاوندی تولید شده اند.

صائب کاکاوند درباره این آلبوم نوشته است: «او» چَه مَه را در کنار هم، چَه مَه را لحظه ها نیوشیدن، برای هر ماه، یک سال امیدوارانه نواختیم.

«فروردین - ماهور (می بمل)»، «اردیبهشت - همایون (لا)»، «خرداد - افشاری (فا)»، «تیر - چهارگاه (فا)»، «مرداد - نوا (فا)»، «شهریور - بیات ترک (سل)»، «مهر - ابوعطا (فا)»، «آبان - اصفهان (دو)»، «آذر - دشتی (لا)»، «دی - شور (سل)»، «بهمن - سه گاه - (می کُرُن)»، «اسفند - راست پنجگاه (فا)» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم پیش روی مخاطبان قرار داده شده است.

«دل گشا»؛ یک منبع پژوهشی برای دانش آموختگان موسیقی ایرانی

مجموعه «دل گشا» هم نام یکی دیگر از آلبوم های منتشر شده با تنظیم و بازگردانی امیرآرش قاسمی است که در قالب یک اثر پژوهشی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

این آلبوم در قالب «ضربی های هفت دستگاه موسیقی ایران» براساس ردیف موسی خان معروفی در راست کوک و چپ کوک ارائه و منتشر شده است.

امیرآرش قاسمی در توضیح این اثر پژوهشی نوشته است: ردیف موسیقی ملی ایران همواره به عنوان منبعی ارزشمند و مهم برای محصلان موسیقی ایران قلمداد شده است. از نظر من محتوای ردیف به مثابه دستور زبانی است که برای جمله پردازی و جهت دادن به ذهنیت نوازندگان طراحی و تدوین شده است. داستان محتوای ردیف موسیقی ملی ایران علاوه بر ایجاد بستر ذهنی برای بروز خلاقیت در نوازندگی و غنی سازی گستره جملات و حالات اصیل و کهن موسیقی در نوازندگان آشنایی با دیدگاه موسیقایی، بخشی از تاریخ موسیقی ایران را نیز به دنبال دارد.

در راستای گسترش کارگان اجرایی نوازندگی سنتور و تکمیل دوره های مدون و آکادمیک این ساز، توفیق این گونه حاصل شد که قطعات ضربی «ردیف موسیقی ایران» که به سعی و کوشش استاد موسی معروفی جمع آوری و تدوین شده را به نت سنتور بازگردانم و براساس مضراب گذاری مخصوص این ساز با حفظ اصول نوازندگی و تعهد به امانت داری در بیان جملات با اندکی اعمال شخصی تنظیم کرده و در دسترس علاقه مندان قرار دهم.

«یک قاب و یک خیال»؛ شنیدن هفت آهنگ با ترانه و ملودی تعدادی از قدیمی‌ها

«یک قاب و یک خیال» نیز نام آلبوم جدید دیگری در ژانر موسیقی ایرانی است که با هنرمندی علیرضا وکیلی منش و مسعود تدینی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

در توضیحات تکمیلی این آلبوم آمده است: آلبوم «یک قاب و یک خیال» اثری از علیرضا وکیلی منش و مسعود تدینی و با آهنگسازی مجید وفادار، مسعود تدینی و علیرضا خواجه نوری است. این آلبوم در سبک تلفیقی و شامل ۷ عدد قطعه موسیقی است که ترانه های آن توسط رحیم معینی کرمانشاهی، شهریار، رضا سحبان و نوید اسماعیل زاده سروده شده است.

«لحظه های زیبا» با شعر نوید اسماعیل زاده و آهنگ و تنظیم مسعود تدینی، «صید و دانه» با شعر رحیم معینی کرمانشاهی و آهنگساز مجید وفادار، «شور غزل» با شعر نوید اسماعیل زاده و آهنگ و تنظیم مسعود تدینی، «خطا کردم» با تنظیم مسعود تدینی، «بی همزبانی» با شعر شهریار و آهنگ و تنظیم مسعود تدینی و «روشنی روی تو» با شعر رضا سحبان و آهنگسازی علیرضا خواجه نوری قطعاتی هستند که در این آلبوم منتشر شده اند.

به هر ترتیب آنچه این روزها در فرآیند تولید و فروش محصولات موسیقایی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است، دربرگیرنده حضور پررنگ ژانر موسیقی ایرانی در تولیدات مربوط به آلبوم هاست. فرآیندی که در آن تولید مجموعه ای به نام «آلبوم» در حوزه موسیقی پاپ تقریبا به صفر رسیده است و معطوف به تولید تک آهنگ ها شده است. شرایطی که در مسیر موسیقی ایرانی فعلا محلی از اعراب ندارد اما می بایست برای بازاریابی، پخش و ارائه گسترده تر محصولاتی که در این ژانر تولید می شوند، برنامه ریزی بهتر و هدف مند تری انجام گیرد.