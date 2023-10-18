به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا تاجیک بازیگر و دستیار کارگردان تئاتر و مهدی هاشم آبادی بازیگر و طراح پوستر تئاتر در تجربه‌ای مشترک نمایش «دختر یانکی» نوشته نیل سایمون را کارگردانی کرده و از اول آبان ماه در سالن شماره ۲ عمارت ارغوان روی صحنه می‌برند.

«دختر یانکی» نوشته نیل سایمون با ترجمه شهرام زرگر درباره اندی و نورمن ۲ دوست و روزنامه نگار جوان است که نشریه سیاسی اعتراضی فالوت را اداره می‌کنند. با ورود سوفی راش مه یر مربی شنای انجمن دختران جوان مسیحی که یک وطن پرست دو آتشه است، به همسایگی آپارتمان روبرویی آنها و دل باختگی نورمن به او همه چیز به هم می‌ریزد.

در این نمایش علیرضا تاجیک، مهدی ‌هاشم ‌آبادی و فریده داداشی به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش «دختر یانکی» ساعت ۱۷ هر روز غیر از شنبه‌ها در سالن شماره ۲ عمارت ارغوان اجرا می‌شود.